Вопрос дня: Как теперь будем дружить с Африкой? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России:

- На полях саммита проходило много мероприятий - и в области науки и образования, и по линии СМИ. Это был очень широкий диалог. И везде мы фиксировали большой интерес - со стороны и российских участников, и гостей из стран Африки. В декларации, которая опубликована на президентском сайте, условлено раз в три года проводить такие саммиты. Но это не значит, что мы будем дружить от саммита к саммиту. Интенсивная работа - постоянно.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края:

- Дружить с Африкой надо на принципах равенства и взаимоуважения. В противовес тем же американцам, которые привыкли африканцев унижать. Плюс взаимная выгода. Чтобы наши компании свободно продавали там свои товары, а партнеры из Африки у нас - свои. Мой отец в 80-е работал в Уганде. Там, думаю, до сих пор вспоминают Владимира Ивановича. А домой он привозил из Африки кофе и всякие полезные поделки из бивня слона. Это было незабываемо!

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

- Я, наверное, единственный из российских политиков, кто встречался с Нельсоном Манделой (южноафриканский государственный и политический деятель. - Ред.). С ним долго и упорно беседовал. Он сказал, кто станет его преемником, посоветовал, с кем из африканских лидеров надо дружить, чтобы и мы, и Африка были на подъеме. Мне кажется, саммит в Питере подтвердил - мы на верном пути.

Геннадий Онищенко, академик РАН:

- Во времена СССР в Гвинее была лаборатория, где мы вместе делали прогнозы о появлении новых инфекций. Мы оттуда ушли и отсутствовали лет 20. Но гвинейцы сохранили эту лабораторию. Так что теперь нам есть куда вернуться и что продолжить. Вместе с африканцами.

Андрей Корнеев, экс-замдиректора Института стран Африки и Азии:

- Там пять десятков стран, нужно учитывать особенности каждой. Важно, чтобы Россия в Африке воспринималась как партнер, который не заинтересован в доминировании.

Александр Морозов, юморист:

- Побольше романтических и семейных союзов. В России демографическая яма, а африканки - отличные матери, плодовитые, да и очень красивые женщины. Нужно их к нам побольше, чтобы строить семьи.

Леонид Гарбар, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России:

- Если бы туристические маршруты в Африку стали более популярными, у нас в стране произошел бы бум африканской кухни, как это было с кухней тайской. В Африке тоже отличное мясо, специи и те же фрукты.

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