Анекдоты: Лучших оправданий, чем обвинения, пока еще не придумали

- Сивка-Бурка, вещая каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!

- Иван, я просто лошадь, и ваши инсинуации с пространственно-временным континуумом вызывают у меня чувство глубочайшего когнитивного диссонанса.

- Чё?

- Ну вот примерно это я и пыталась до вас донести.

* * *

Общеизвестно: смех продлевает жизнь, а значит, если постоянно смеяться, то в принципе не умрешь, но прослывешь полным идиотом.

* * *

Утро. Ты просыпаешься, твой ребенок стоит у твоей кровати и держит в руках на подносе завтрак, который сам приготовил для тебя.

Тебя разрывает в клочья одновременно от умиления и от мысли: «Что же он такого натворил?!»

* * *

Молодежь деревни Нижние Петухи была крайне удивлена, узнав, что основное предназначение дискотеки - танцы...

* * *

Из книги о столовом этикете: «Вилка с четырьмя зубами - для гарнира, вилка с тремя зубами - для мяса, вилка с двумя зубами - для рыбы, вилка с одним зубом - это нож».

* * *

Говорят, что собака - друг человека. Надеюсь, этот огромный ротвейлер без намордника бежит, чтобы узнать, как у меня дела.

* * *

Люди, утверждающие, что их не волнуют мелочи жизни, видимо, никогда не спали в спальне с единственным комаром.

* * *

- Бизнес надо вести так, чтобы клиентам хотелось вернуться.

- У меня так и происходит.

- А чего же вы такой грустный?

- Так они возвращаются и требуют деньги назад…

* * *

Объявление:

«Цирк на Цветном бульваре приглашает медведей на работу (связана с велосипедом) с правами категории «А». З/п от 100 кусочков сахара и выше».

* * *

Если из песен группы «Лесоповал» убрать музыку, получится протокол дознания по некоторым преступлениям.

* * *

Если вам отключили интернет, спуститесь нa лавочку к подъезду. Местные бабки расскажут вам все свежие новости.

* * *

Замечали - в наше время сапожники, грузчики, сантехники, электрики стали намного культурнее? Они вынуждены самоутверждаться по-другому, ведь теперь трехэтажный мат, пошлость и юмор ниже пояса - прерогатива телевизора…

* * *

А знаете ли вы, что, когда на Руси еще не было календарей, время года определяли по оливье: если оливье с майонезом - зима, если с квасом - лето.

* * *

- Что ты пьешь?

- Лекарство на травках.

- Это же ром!

- Ты считаешь, что сахарный тростник - это не трава?

* * *

Рекорд скорости установил асфальтоукладчик Смирнов. Он сумел разогнать свой каток до 150 километров в час, после того как случайно зацепил на перекрестке «Ламборджини-Дьябло».