Зачем Шойгу ездил в КНДР, кто придумал миф о глобальном потеплении и почему русские сериалы про маньяков всех задолбали

1 место. Дмитрий Пучков: Украинская армия не сможет победить российскую (слушать)

2 место. Украина начала главный удар своего контрнаступа. Чем он грозит (слушать)

3 место. Георгий Бовт: Африканские страны могут стать для России форточкой во внешний мир (слушать)

4 место. Евгений Тишковец: Глобальное потепление - миф, придуманный ради прибыли (слушать)

5 место. Зачем Шойгу ездил в Пхеньян (слушать)

6 место. Никита Кричевский: Ради богатейших людей России сегодня замышляется новая приватизация (слушать)

7 место. Польша планирует возродить свою империю на костях Украины (слушать)

8 место. Когда возможен переворот на Украине (слушать)

9 место. Непослушный ребенок: бить или не бить? (слушать)

10 место. Русские сериалы про маньяков всех задолбали, суд оправдал Кевина Спейси, а Ургант объявился на «Мосфильме» (слушать)