"Мама, я вся дрожу": SHAMAN пригласил на свой концерт девочку из Луганска

Ирина Гладышева, Лиза и Макар Скотниковы с футболкой для SHAMAN Фото: Александра БУДАЕВА

ПИСЬМО ИЗ ЛУГАНСКА

"Я Лиза Скотникова, мне 13 лет, и я из Луганска. Я благодарна SHAMANу за то, что его творчество и песни делают меня сильнее и убеждают в том, что самый светлый путь для моего Луганска - это быть в России. Я люблю читать, и сейчас пишу свою книгу. Я очень люблю животных и помогаю вместе с братом маме-зооволонтеру в работе с бездомными животными. У меня есть родители и брат Макар, ему 10 лет, и мы очень хотели попасть на твой концерт. Пусть твои песни знает и поет весь мир. Лиза, Луганск, Донецкая народная республика, Россия", - 30 июля на концерте в Новомосковске SHAMAN зачитал письмо 13-летней девочки. Она живет в Луганске, ходит в гимназию, слушает SHAMANa, с братом они мечтали попасть на его концерт в ДНР, но не сложилось. Зато 30 июля Лиза с мамой Ириной Гладышевой и братом Макаром приехала на концерт к любимому исполнителю.

- Я как во сне, - признался Макар.

- Мы ничего такого не ожидали. Дети просто написали ему письмо. А потом с нами связались представители артиста и предложили приехать в Новомосковск, - рассказала корреспонденту KP.RU Ирина Гладышева.

Не ожидал ничего подобного, видимо, и сам SHAMAN: о том, что Лиза с семьей присутствует на стадионе "Химик", где проходил концерт, он узнал, когда был на сцене.

- Я сейчас в обморок упаду. Лиза, я рад, что ты здесь, - обратился певец в зал. Девочку он не видел - освещение сцены слепило глаза.

Потом девочка признается: она была в шоке, когда любимый артист начал зачитывать ее письмо. "Мамочка, я вся дрожу", - прижалась она к маме - Ирине Гладышевой. А потом с трудом подбирала слова, вспоминая это момент:

- Я так счастлива. До сих пор не могу поверить в то, что сегодня произошло, что все это реально.

Макар и Лиза Скотниковы в ресторане Флагман с SHAMANом Фото: Александра БУДАЕВА

ВЕЧЕР СЮРПРИЗОВ

Не могли поверить в происходящее и зрители: на концерт SHAMAN ("в миру" - Ярослав Дронов) прибыл на вертолете (подробнее тут)

- Это лучшее его шоу, а я их видела 11! - восхищалась одна из его поклонниц Наталья Ивановна. - Он - наш бриллиант, такой искренний, такой талантливый! Где ж его раньше от нас прятали?

На самом деле, конечно, артиста не прятали: в 2013 году он занял третье место в шоу "Фактор А" и получил специальный приз от Аллы Пугачевой, в 2014 году занял второе место в "Голосе". В 2020 году взял псевдоним SHAMAN, а в 2022 стал суперпопулярен благодаря песням "Встанем" и "Я русский".

Недавно он снял клип на новую песню "Мой бой", который уже набрал более 3 млн просмотров на YouTube всего за 10 дней.

- Клип на песню "Мой бой" снимался в городах Краснодон и Снежной, в рамках тура по Новороссии в 2023 году, - рассказал корреспонденту kp.ru SHAMAN. - Мне хотелось снять клип с живыми эмоциями и настоящими героями. То, что получилось - это фактически документальное кино, это хроника.

На песню "Мой бой" зал отреагировал бурными аплодисментами. Далее вечер сюрпризов продолжился невероятным выступлением всемирно известного артиста балета Сергея Полунина под песню "Встанем".

- В танце не ощущаешь боли и усталости. А эта песня стала судьбоносной: танец на нее я ставил после травмы, этот номер - мое возвращение в балет. Впервые мы его с Ярославом показали в Крокус Сити Холле. Потом я услышал, с каким азартом он рассказывает про свою мечту - собрать стадион в родном городе, и я не мог не помочь. Для этого выступления я добавил в танец новые элементы, - рассказал Сергей Полунин

Глядя на его движения, на трибунах шептались: "Это что-то невероятное", "Как будто душа рвется в высь".

Фото: Александра БУДАЕВА

ЗАВОРОЖЕННЫЕ

- Его песни кажутся такими искренними, - признался актер ГИТИСа Владимир Плетнев, который выступал с SHAMANом на концерте в Кремле 9 мая.

- Ярослав сразу цепляет своим голосом. Он у него такой выразительный. Настоящий шаман, - обсуждали в толпе фанатки.

- Я люблю тебя! - выкрикнул, наконец, кто-то из поклонниц с трибун, и SHAMAN засмеялся: "Я вас тоже люблю, родные!"

Концерт на стадионе "Химик" в Новомосковске стал для артиста особенным. Этот город - его родина. В местном ресторане "Флагман" он пел подростком, здесь его узнают в парках, а у его отца Юрия Дронова в магазине запросто могут спросить: "Как там Ярослав?"

- Это очень ответственно - выступать в родном городе, здесь, на стадионе - мои родные жители города, мои отец, мама. Чтобы все прошло, как надо, пришлось даже хорошую погоду "подшаманить", - шутил певец.

Сограждан он удивил необычной задумкой: на стадион прилетел на вертолете и передал человеку в черных очках и строгом костюме (весьма похожего на агента элитной службы безопасности) под прицелом камер чемоданчик, окрашенный в цвета российского флага. После отлета артиста по окончании концерта на сцену вышел тот самый "секьюрити", а на больших экранах начался обратный 60-секундный отсчет времени. Как только часы показали 00:00, грянул салют под песню "Я русский", который стал яркой финальной точкой фееричного шоу. Весь стадион за ним наблюдал с восхищением, как будто завороженный.

Фото: Александра БУДАЕВА

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