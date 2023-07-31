Фото: Александр КОЦ

Один русский танк разогнал стадо натовской техники

В субботу, 29 июля (известно об этом стало только в воскресенье утром) один российский танк (точнее - танкист!) сумел остановить атаку Вооруженных сил Украины, в которой участвовали… восемь единиц натовской техники. Этот эпизод привлек внимание командования - вскоре героический экипаж танка будет отмечен наградами ДНР. Такое заявление сделал врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Не дали ВСУ развернуть резервы

Группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ сорвала попытку украинских войск перебросить свои резервные силы на Купянском направлении. Об этом в воскресенье, 30 июля, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

При попытке перебросить резервы украинские войска потеряли до отделения живой силы, а также бронетранспортёр.

Освободили ещё одно село

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные «провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии».

«Ничего у врага не получилось».

«Нацисты снова вернулись!»

После публикации американского журналиста Джексона Хинкла в Twitter, где на видео украинские солдаты используют нацистское приветствие, пользователи социальной сети были в недоумении от происходящего на кадрах ролика.

«Отвратительно! Нацисты снова вернулись!» — подметил один из пользователей.

44 беспилотника и пункт управления бригады ВСУ - в расход!

В Минобороны РФ в воскресенье, 30 июля, сообщили, что за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника.

В этот же день официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил также о том, что российские войска в ДНР поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Российские войска уничтожили пункт хранения, ремонта и обслуживания украинских беспилотников в Днепропетровской области, где также был и центр переучивания», - читаем в другом сообщении

Взрывы в Харькове и украинском Херсоне

- Серия взрывов прозвучала в Харькове на востоке Украины в ночь на понедельник 31 июля. Об этом сообщают украинские СМИ. Издание «Зеркало недели» пишет о взрывах в городе и приводит слова главы харьковской администрации Олега Синегубова, который призвал жителей быть осторожными и не покидать укрытий.

- Взрывы - и в Херсоне, который находится под контролем украинских нацистов.. Об этом сообщают украинские СМИ. (Тревога не объявлялась.)

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