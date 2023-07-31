«Сын на полную ставку»: в Китае родители нанимают собственных детей, чтобы они проводили с ними целый день

В Китае многие родители решили прийти на помощь своим безработным детям Фото: Shutterstock

В последнее время в китайских социальных сетях получили популярность хэштеги #FullTimeDaughter и #FullTimeSon (Дочь или сын на полный рабочий день - ред.). Миллионы взрослых пользователей выкладывают видео, как они проводят время со своими пожилыми родителями. Разумеется, китайцы издавна отличаются уважением и почтением к старшим, но, оказалось, что новый тренд намного сложней и драматичнее.

Пандемия коронавируса, которая заточила миллионы китайцев в четырех стенах дольше, чем кого-либо в мире, сильно подорвала малый и средний бизнес. В стране вырос уровень безработицы среди молодежи. В июне это значение достигло рекордных 21,3% среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. К слову, аналогичные цифры фиксируют в Италии и Швеции, а в Испании и Греции они еще выше.

В Китае многие родители решили прийти на помощь своим безработным детям. Теперь они нанимают собственных дочерей и сыновей для выполнения работы по дому и оказания различной помощи.

Юная жительница восточной провинции Чжэцзян Цзя Чжан была владелицей скромного бизнеса. Но по окончанию пандемии доход от него упал, продолжать инвестировать в его развитие оказалось невыгодно и Чжан оказалась без средств на существование. На помощь пришли ее родители, наняв дочь на работу. Зарплата достойная - 8000 юаней, что равняется среднему заработку в Китае (около 1115 долларов, или около 100 тысяч рублей).

- Моя обязанность — проводить время с родителями. Например, водить их в продуктовые магазины и заниматься домашними делами, - рассказала NBC News Чжан. - Если мой был бизнес развивался бы успешнее, я, вероятно, не пошла бы работать дочерью на полный рабочий день. Так что, это вынужденная мера, но на сегодня это рабочий вариант. С тех пор, как я стала полноценной рабочей дочерью, все, включая моих родителей, стали намного счастливее, чем раньше. Я дорожу каждым моментом проведенным с ними.

Условия, на которых договариваются родители и дети, индивидуальны. Старшие и младшие могут жить раздельно, не мешая друг другу.

«Мне нравится готовить, и я готовлю обед и ужин с понедельника по пятницу для своей семьи. Родители дают мне деньги, при этом не вмешиваясь в мою жизнь. Я безумно счастлива каждый день», - поделилась своими впечатлениями 37-летняя пользовательница в группе, где собрались трудоустроенные дочери и сыновья.

Разумеется, не реже встречаются семьи, где родители берут на себя полное содержание сына или дочери во время их учебы в вузе, аспирантуре или во время поиска нового места работы.

Однако такая поддержка со стороны взрослых может обернуться снижением уверенности у молодежи, полагают эксперты. Хотя китайская пресса, напротив, пытается оправдать подобное трудоустройство молодых людей и даже называет этот шаг почтительностью детей по отношению к родителям.

- По сравнению с прошлыми годами у молодых людей, которые теперь безработные и остались дома, чтобы готовиться к экзаменам, меньше уверенности в том, что они преуспеют в подготовке к экзаменам и поиске работы, - констатирует доцент Национального университета Сингапура Ли Куан Ю.

Главный экономист Национального института экономических и социальных исследований в Великобритании Мао Сюйсинь подчеркнул, что работающим в своих же семьях детям будет очень сложно выбраться из «семейного бизнеса» и вернуться в общество. Неслучайно в последние годы молодые китайцы стали искать краткосрочную работу и работу с более скромными требованиями.

Однако очень многие в Китае не поддерживают такой тренд, называя решение молодежи работать на собственных родителей ленью и вымогательством денег у старших. При этом у китайских родителей своя позиция на этот счет.

- Мы знаем, что для нашей дочери это всего лишь этап. Сейчас выпускникам колледжей и вузов сдать экзамены и получить работу очень трудно. Поэтому мы хотели оказать ей поддержку, когда она в ней так нуждается, - пояснил Виктор Гонг, который платит своей 24-летней дочери-студентке Чичи. - Чичи - наша единственная дочь, и мы рады, что она рядом, пусть даже ненадолго.