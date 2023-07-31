В США прочитали «заклинание последней надежды»: как Госдеп врет от отчаяния, не в силах признать крушение планов и надежд

Украина не победит, а будет сама разгромлена Фото: REUTERS

Помните эту историю, что рядом с апартаментами президента Джозефа Байдена был обнаружен белый порошок, который по результатам исследований признали кокаином? В ней замечательно не только то обстоятельство, что хозяина порошка, забывшего его в самых охраняемых помещениях на планете так и "не нашли", но и, как выяснилось сейчас, порошок был не уничтожен, как требовалось по протоколам Секретной службы, а передан и использован по назначению.

Именно употреблением этого расширяющего сознание вещества и можно объяснить появление в аккаунте Госдепартамента "США по-русски" поста следующего содержания:

- Вооруженные силы России терпят поражения на всех уровнях, ее войска деморализованы, руководство в отчаянии, моральный авторитет в международном сообществе подорван. Украина показала, что даже самому мощному оружию России можно противостоять.

Российские пользователи, на которых и рассчитан этот аккаунт, очень сильно озаботились состоянием психического здоровья сотрудников Госдепа, стали советовать "завязывать с наркотиками", давать адреса специализированных клиник, некоторые даже предположили, что аккаунт подломал Хантер Байден. Успокойтесь, дамы и господа, его никто не подламывал, они в самом деле такие, какими их метко обрисовал покойный Михаил Николаевич Задорнов.

Причем настолько тупые, что даже не понимают, как палятся, и какое впечатление производят на окружающий мир. Большой вопрос, кто от кого заразился прогрессирующим идиотизмом – украинцы от американцев, или американские чиновники от своих свидомых подопечных.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого в Незалежной все считают самым умным (на самом деле он самый хитрый и подлый, а ум и хитрость – суть разные смысловые понятия), анонсировал переговоры с США о гарантиях безопасности Незалежной.

- Гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки, - написал он в своем ТГ-канале.

В Киеве неба не стало видно от чепчиков, которые вместе с банками солений набросали в воздух местные домохозяйки от восторга. Никто не обратил внимания на завидную прореху в системе логических построений Ермака в той части, в которой она противоречит украинским же нарративам (как принято и модно выражаться в нынешнем Киеве).

Гарантии Украине нужны от "нападения агрессивного и вероломного соседа". Но гарантии эти, по собственному признанию властей Украины, начнут работать только после окончания боевых действий, которые должны завершиться победой Киева и разгромом России (опять же, по их лекалам). Вопрос – зачем победителю гарантии от нападения разгромленного и разрушенного побежденного, который еще и сотни лет будет платить репарации?

Другое дело, что Украина не победит, а будет сама разгромлена. Но ведь в таком случае и никакие гарантии безопасности со стороны США или других государств не будут предоставлены и, соответственно" не заработают.

А если гарантии безопасности будут или не нужны, или их не дадут, то зачем тогда проводить какие-то переговоры? Эта конструкция изначально не рабочая и ничего не даст украинцам. Но Ермак лжет своим же согражданам без тени сомнения ни в одном глазу. Чья ложь более тупа – Украины или США?

И как, кстати, в таком случае расценивать публикацию русскоязычного аккаунта Госдепартамента США в свете все большего количества публикаций на Западе, фиксирующих крах украинского контрнаступления, провалы Зеленского и на международной политической арене, падение морального духа ВСУ до уровня "ниже плинтуса". Разве что как заклинание "последней надежды". Или дело дошло уже до необходимости врать так, чтобы самим поверить в собственную ложь?

Врут от отчаяния, чтобы не признаваться самим себе в крахе своих планов и расчетов.