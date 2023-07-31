В Челябинской области нашли похищенную в 2009 году женщину

Следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который 14 лет назад совершил похищение человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который 14 лет назад совершил похищение человека.

- По данным следствия, осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали, - прокомментировали в СК России.

За похищение ребенка или женщины Уголовный кодекс предусматривает до 12 лет лишения свободы. Сумасшедшему также грозит принудительное лечение.

- Задержанный находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. Следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в начале июня суд Красноярска вынес первый приговор по статье «покушение на убийство по мотивам ненависти и вражды по признакам пола» психически больной 19-летней Полине Дворкиной, которая признана виновной в убийстве отца и покушении на убийство мальчиков в детском садике «Карамельки». За то, что она начала расстреливать спящих в детском садике малышей из охотничьего ружья, ей дали 17 лет колонии.