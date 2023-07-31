Трутнев утвердил архитектуру деловой программы Восточного экономического форума

По данным организаторов форума, деловая программа ВЭФ-2023 включает шесть ключевых блоков

Зампред правительства РФ, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев провел совещание, на котором была утверждена архитектура деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ).

На совещании по подготовке к форуму, который состоится 10-13 сентября, зампред правительства напомнил, что 10 лет назад президент России Владимир Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. Трутнев добавил, что форум стал ключевой площадкой для выработки решений, имеющих большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Если говорить об архитектуре, то мы сохраним традиционные блоки и адаптируем их под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны», - подчеркнул полпред президента в ДФО.

По данным организаторов форума, деловая программа ВЭФ-2023 включает шесть ключевых блоков. Это «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за десять лет: что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего» и «Образование и воспитание как основа независимости».

«Уже сейчас можем смело говорить о том, что по промышленному развитию Дальний Восток существенно опережает другие регионы нашей страны. Но настало время двигаться дальше, открывать новую страницу и говорить о дальнейших шагах по развитию Дальнего Востока», – отметил вице-премьер.

По итогам ключевых сессий модераторы доложат президенту РФ о том, что было сделано на Дальнем Востоке за прошедшие годы, а также обозначат возможные ориентиры по дальнейшему развитию региона.

Напомним, в ВЭФ-2022 приняли участие более 7 тыс. участников из 68 стран и территорий. Ранее сообщалось, что на форуме были подписаны 260 инвестсоглашений на общую сумму свыше 3,2 трлн рублей.