Спасение для больных псориазом: Почему витамин D3 нужно принимать даже летом

Витамин D3 нужно принимать даже летом Фото: Shutterstock

«Для больных псориазом обнаружена закономерность - чем выше уровень витамина D в крови, тем меньше площадь тела, покрытая эти самым псориазом. Это заветный псориатический контроль», — написала в своем блоге известный биолог, д.б.н. Анча Баранова.

- Собственно говоря, больные псориазом уже давно замечали, что летом, особенно на море, внешний вид их кожи резко улучшается, - говорит к.м.н., эндокринолог Зухра Павлова. - И дело не только в соленой воде, а именно в повышенном синтезе витамина D3. Ведь в южных широтах его вырабатывается больше (там правильный угол падения солнечных лучей), к тому же там мы чаще ходим полураздетыми.

Поэтому если вы не можете оказаться сейчас на море, нужно принимать достаточное количество витамина D3, чтобы создать хорошее количество этого прогормона в крови. Это тоже поможет уменьшить площадь поражение псориазом, улучшить течение заболевания. Ведь даже летом мы постоянно находимся в помещении, часто носим одежду, закрывающую почти все тело, пользуемся различными косметическими средствами (не только кремами против солнца), в том числе часто моемся с гелем для душа, что тоже снижает способность кожи вырабатывать витамин D3. Поэтому врачи все чаще в последнее время рекомендуют именно круглогодичный прием этого «солнечного» витамина. Но важно, чтобы дозы были индивидуально подобраны. А выяснить, сколько необходимо витамина именно вам, можно только после посещения врача и предварительной сдачи крови на определение уровня этого гормона.