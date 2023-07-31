Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ31 июля 2023 10:00

Спасение для больных псориазом: Почему витамин D3 нужно принимать даже летом

Больные псориазом уже давно замечали, что летом, особенно на море, внешний вид их кожи резко улучшается
Анна КУКАРЦЕВА
Витамин D3 нужно принимать даже летом

Витамин D3 нужно принимать даже летом

Фото: Shutterstock

«Для больных псориазом обнаружена закономерность - чем выше уровень витамина D в крови, тем меньше площадь тела, покрытая эти самым псориазом. Это заветный псориатический контроль», — написала в своем блоге известный биолог, д.б.н. Анча Баранова.

- Собственно говоря, больные псориазом уже давно замечали, что летом, особенно на море, внешний вид их кожи резко улучшается, - говорит к.м.н., эндокринолог Зухра Павлова. - И дело не только в соленой воде, а именно в повышенном синтезе витамина D3. Ведь в южных широтах его вырабатывается больше (там правильный угол падения солнечных лучей), к тому же там мы чаще ходим полураздетыми.

Поэтому если вы не можете оказаться сейчас на море, нужно принимать достаточное количество витамина D3, чтобы создать хорошее количество этого прогормона в крови. Это тоже поможет уменьшить площадь поражение псориазом, улучшить течение заболевания. Ведь даже летом мы постоянно находимся в помещении, часто носим одежду, закрывающую почти все тело, пользуемся различными косметическими средствами (не только кремами против солнца), в том числе часто моемся с гелем для душа, что тоже снижает способность кожи вырабатывать витамин D3. Поэтому врачи все чаще в последнее время рекомендуют именно круглогодичный прием этого «солнечного» витамина. Но важно, чтобы дозы были индивидуально подобраны. А выяснить, сколько необходимо витамина именно вам, можно только после посещения врача и предварительной сдачи крови на определение уровня этого гормона.

Красота и здоровье