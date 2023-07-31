Режиссер Стоун разоблачил правительство США: настоящие истоки украинского кризиса и потери Вашингтона от вражды с Москвой

Оливер Стоун вновь привлек внимание мировой общественности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Легендарный американский режиссер Оливер Стоун вновь привлек внимание мировой общественности новым документальным фильмом Nuclear Now. В последнем эпизоде подкаста Stay Free с ведущим Расселом Брэндом, Стоун не только рассказал о своем проекте, но и высказал мнение относительно актуальных вопросов по российско-украинскому конфликту.

Во время подкаста американский режиссер вновь подчеркнул, что Путин не такой, каким его изображают на Западе.

– Я задавал ему очень честные вопросы, и когда он отвечал, я не чувствовал никакой воинственности. Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, так что это прискорбная трагедия, – посетовал Стоун.

По словам кинорежиссера, Россия и Китай еще несколько лет назад действительно были потенциальными союзниками США и друзьями, но Вашингтон упустил эту возможность.

Американский режиссер раскритиковал «неоконсервативное движение, развязавшее войну в Ираке», которое до сих пор остается глубоко внутри правительства его страны. В этой связи он назвал имена заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, советника по нацбезопасности Джейка Салливана и госсекретаря Энтони Блинкена. Досталось и действующему президенту Джо Байдену.

– Байден – старый воин Холодной войны, и он действительно ненавидит старый Советский Союз, который он ошибочно путает с Российской Федерацией, которая не является коммунистической, – подметил американец.

Стоун объяснил истоки российско-украинского конфликта, напомнив о своем документальном фильме 2016 года «Украина в огне».

– Американцы любят упрощать и говорить, что речь идет о вторжении России в Украину. Это очень упрощенно и очень черно-бело, – отметил режиссер. – Истоки нынешнего вооруженного конфликта лежат в государственном перевороте 2014 года, который полностью спонсировался и поддерживался Соединенными Штатами. Это был очень продуманный план проникновения в Российскую Федерацию.

Режиссер также обратил внимание на то, что Россия является ведущим производителем атомной энергии в мире, поэтому, конкурируя с нашей страной и Китаем вместо того, чтобы сотрудничать, американцы «лишь усугубляют ситуацию».

– Русские проделали самую передовую работу. Еще в 1940-х они начали развивать гражданскую энергетику и до сих пор делают это неуклонно. А теперь у них есть Росатом – государственное агентство с 250 тысячами сотрудников, которые знают все, что им нужно знать об атомной энергетике. Они экспортируют свои генераторы по всей Центральной Евразии. Они являются крупнейшими продавцами этой продукции и строят заводы «под ключ».

Стоун поразмышлял о рисках применения ядерного оружия и его последствиях для человечества и окружающей среды. Вместе с тем он напомнил, что при производстве энергии в гражданских целях на атомных электростанциях не происходит загрязнения окружающей среды.

– Сегодня мы сталкиваемся с угрозами загрязнения природы и природными катастрофами, такими, как лесные пожары в Европе. Это важное напоминание о необходимости продуманного подхода к использованию ядерных технологий и заботы о нашей планете.

Стоун является обладателем трех премий «Оскар», пяти «Золотых глобусов» и премии BAFTA, а среди его работ много фильмов об известных исторических и современных личностях, в том числе о президенте России Владимире Путине. В 2015-2017 годах российский лидер дал ему несколько интервью, которые позднее легли в основу документального фильма «Интервью с Путиным», показанного и на Западе.

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