Дмитрий Песков: Погода на западе по отношению к России не меняется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

В понедельник, 31 июля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить такую тему…

…- Дмитрий Сергеевич, американский кинорежиссер Оливер Стоун обвинил западные СМИ (эта новость в топе сегодня) в искажении образа президента Владимира Путина. «Он не тот монстр, которым его изображает американская машина пропаганды», - заявил кинематографист в эпизоде подкаста британского публициста Рассела Брэнда. И я вот так подумал, что еще полгода назад такие публикации за океаном, да и в Европе, были бы невозможны. Значит ли это, что погода в Нью-Йорке и в Лондоне все же начинает меняться к лучшему? Или мне это показалось?

- Нет, Александр, - отреагировал Песков, - это вам показалось. Никакая погода не меняется. Оливер Стоун - он никого не обвинял. Он констатирует свою точку зрения. Он всегда свободен в своей точке зрения – был, есть и остается.

И он, действительно, достаточно хорошо знает Путина, ибо имел возможность провести с ним очень много часов в ходе работы над известным фильмом. (Подробнее об этом - см. внизу. - А.Г.)

И, собственно, он (Стоун. - А.Г.) сказал о том, что, с его точки зрения, все, что делает Путин, все, что делает наша страна, освещается (на западе. - А.Г.) абсолютно неверно.

Он последовательно свою точку зрения отстаивает, не стесняется говорить об этом. Однако это не означает, что какая-то погода меняется.

КСТАТИ

Оливер Стоун в сентябре 2016-го закончил работу над фильмом «Интервью с Путиным», созданным на основе более чем десятка бесед с Президентом России, которые состоялись на протяжении двух лет.

В России и мире премьера фильма прошла 12 июня 2017 года.