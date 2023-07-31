Торговая сеть организовала совместный проект с музеем Басманного района

С начала апреля на фасадах 6 магазинов торговой сети разместились выставки картин современных художников, которые вдохновлялись исторической и культурной ценностью Басманного района. Проект, получивший название «Музей шаговой доступности», реализован «Басманией» совместно с «Центрами местного сообщества» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Вторая экспозиция, стартовавшая в середине июля в магазинах посвящена улицам и домам Басманного района. Работы художников выполнены в разных техниках: от цветных карандашей и маркеров до живописи маслом. Каждое изображение сопровождается познавательной заметкой от краеведа про изображённое на нем место: прочитать его можно, перейдя на сайт музея.

Кроме выставок, в рамках проекта разработано 8 авторских экскурсий от лучших краеведов Москвы. Прошедшие экскурсии переводятся в формат аудиогидов и размещаются в свободном доступе на сайте izi.travel. А с июля по сентябрь каждый вторник музей приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии по району, где можно узнать, где в столице жили старообрядцы, где рос горох, расцветал бизнес и не только.

Любой желающий может зарегистрироваться на прогулку пройдя по коду на расписании, или на сайте музея Басманного района.

«Мы стараемся развивать как можно больше социальных проектов, направленных на поддержку локальных творческих инициатив. Организовав совместно с музеем Басманного района выставку, мы хотели показать нашим гостям, что искусство можно увидеть не только в музее, но и в магазине или даже на улице. Надеемся, что данный проект поспособствует развитию интереса местных жителей к изучению своего района и позволит чаще замечать прекрасное среди бытовой суеты», — отметила Анна Гусейнова, руководитель проекта «Центры местного сообщества».

Выставка и экскурсии продлятся до сентября 2023 г. Присоединиться к прогулке по району вместе с краеведом можно каждый вторник в 19:00. Старт экскурсии осуществляется от одного из 4-х районных магазинов, в которых проходит выставка по следующим адресам:

- Ул. Нижняя Красносельская, 35с48;

- Ул. Бауманская, 58а;

- Ул. Спартаковский переулок 26с1;

- Ул. Новорязанская, 26.

Дополнительно посетить выставку можно в магазинах по адресам:

- Ул. Большая почтовая, 7с1;

- Ул. Бакунинская, 43/55.

* Центры местного сообщества – это проект «Пятёрочки», направленный на создание добрососедских сообществ среди местных жителей. В рамках инициативы в магазинах торговой сети проходят мастер-классы, благотворительные акции, творческие конкурсы и другие социальные активности.