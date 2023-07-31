Шойгу сообщил о зачислении в военные вузы 1500 героев СВО

По данным министра обороны России Сергея Шойгу, в этом году в военные вузы зачислено более 15-ти тысяч первокурсников. Многие из них успели отличиться в специальной военной операции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным министра обороны России Сергея Шойгу, в этом году в военные вузы зачислено более 15-ти тысяч первокурсников. Многие из них успели отличиться в специальной военной операции.

«Из зачисленных в вузы - полторы тысячи участники специальной военной операции, многие, а если говорить точнее, то большинство имеют боевые награды», - сообщил Шойгу.

Новость отличная, так как говорит о том, что Минобороны России озаботилось подготовкой офицеров с боевым опытом, которые имеют мотивацию к дальнейшей службе в войсках.

Министр также заявил, что в этом году была возобновлена подготовка офицерских кадров для Вооруженных Сил на базе Донецкого высшего общевойскового командного училища.

«Значительно вырос интерес молодежи к учебным заведениям Военно-Морского Флота, Ракетных войск стратегического назначения и летным вузам Воздушно-космических сил. В других вузах у нас по прежнему такой же высокий конкурс, как и был ранее. В довузовских военных учебных заведениях конкурс составил до 11 человек на место», - заявил глава военного ведомства.

Шойгу также анонсировал открытие Иркутского суворовского училища и пожелал офицерам, курсантам, воспитанникам успехов в учебе и настойчивости в овладении новыми знаниями.

АНОНСЫ

Сергей Шойгу напомнил, что 14 августа открывается Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2023». В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке 1,5 тысячи предприятий представят около 28-ми тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. На форум приглашены главы 108 оборонных ведомств. Будут широко представлены отечественные военно-технические разработки, которые прошли испытания в реальной боевой обстановке. Научно-деловая программа включает более 260-ти мероприятий по обсуждению актуальных аспектов развития оборонно-промышленного комплекса, военного и военно-технического сотрудничества. Министерство обороны планирует заключить контракты на общую сумму свыше 433 млрд. рублей.

Одновременно с форумом пройдет XI Московская конференция по международной безопасности.

По словам министра обороны Сергея Шойгу в ее программу включены круглые столы по вопросам специальной военной операции и вопросы глобальной стабильности в условиях становления многополярного мира, взаимодействия оборонных ведомств разных стран, а также военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и Африке. Также в августе состоится Второй международный антифашистский конгресс, который пройдет на территории Белоруссии.