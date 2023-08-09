Дети должны расти в семье!

Чужие дети, семьи… как все это ко мне относится?

Напрямую!

Все, что нас окружает, в той или иной степени нас касается. Даже «кризисные семьи», которые как будто находятся где-то в параллельной, менее благополучной вселенной.

Подождите-ка, но ведь «Родители сами должны справляться, раз уж завели детей!» или «О тех детях, о которых не могут заботиться родители, позаботится государство. Мы же налоги платим».

А что, если взглянуть на это с другой стороны?

Каждый воспитанник детского дома, каждый ребенок, живущий в неблагополучных условиях, не имеющий доступа к качественному образованию, не видящий другой жизни - каждый из этих детей рано или поздно вырастет.

И станет нашим окружением. Возможно, не тем, кто сидит за соседним столом в офисе. Но точно тем, кто ходит по тем же улицам.

«Я иногда предлагаю людям «тест на подворотню», - говорит программный директор фонда «Дети наши» Светлана Строганова, - С кем бы вы хотели столкнуться ночью в темной подворотне: с человеком, который вырос в любви и заботе или с тем, кто рос никому не нужным и в тяжелых условиях?

Самое главное для развития любого ребенка – семья, любящие люди вокруг. Чтобы он стал гармоничной личностью и законопослушным гражданином, семья должна быть устойчивой и благополучной.

Некоторым нужна помощь, чтобы «дотянуться» до этой планки и чтобы их дети получили шанс на светлое будущее, а мы - на то, чтобы наши соседи и просто случайно встреченные нами люди ничем от нас не отличались».

У фонда много историй:

Например, семья, где трое детей остались сиротами. Старшему было 20 лет, а младшим - 8 и 9. Старший брат прошел огромный путь, чтобы вернуть ребят из детского дома, и сейчас сам воспитывает их. Его часто спрашивали: «Ты ведь такой молодой, тебе бы свою семью строить, зачем это тебе?» Но он прекрасно понимал, что его братьям не место в детском доме. Ни одному ребенку не место в детском доме!

Или история отца, который забрал двоих детей в свою новую семью, где у них с новой женой уже было трое. «Справимся! Не можем не справиться, иначе ведь что? Детский дом!» - говорит он.

Есть история молодой мамы, которая после внезапной смерти мужа осталась без поддержки, без средств к существованию, в полуразрушенном доме с двумя детьми, одному их которых еще не было двух лет, а второму трех.

Или история матери троих детей, муж которой уже год - лежачий. Лечение, хозяйство, работа, воспитание - все легло на ее плечи. А потом погожим праздничным утром у них сгорел дом.

Такие истории заставляют сопереживать, правда? И винить в навалившихся бедах тут, кажется, некого.

Вспоминайте о них, когда будете, не разбираясь, осуждать тех, кто «не справился», а в результате дети попали в детский дом.

А если хотите менять мир вместе с фондом «Дети наши», проходите по ссылке и сделайте пожертвование!

Мы с вами можем все изменить к лучшему!