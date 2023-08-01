Алексей Райкевич, гендиректор компании «ГЛОНАСС»: «ЭРА-ГЛОНАСС» можно легко экспортировать на рынки африканских стран

Алексей Райкевич - гендиректор компании «ГЛОНАСС»

У России есть глобальное конкурентное преимущество в сфере транспорта и логистики – наличие госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Первая в мире система аварийного оповещения национального масштаба сегодня стала платформой целого ряда сервисов: от мониторинга любых видов транспорта, включая малую авиацию и авиационные беспилотники до выполнения функции среды для обмена между бизнесом и органами госвласти.

Страны Африки с большим интересом наблюдают за наукоемким проектом России, отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» - компании-оператора государственной информсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

РАСШИРЕНИЕ КОРИДОРА «СЕВЕР-ЮГ»

«Это решение можно очень легко экспортировать на рынки африканских стран. Оно гибкое, можно локализовывать в разных форматах, создавая специально под него, как это сделано в России, телеком и IT-инфраструктуру, чтобы сделать его максимально защищенным. А можно в облегченном режиме интегрировать в инфраструктуру сотовых операторов», - отметил эксперт.

Россия создала государственную информационную систему в 2015 году. Минувший год показал, что мы выбрали правильный путь. Все программное обеспечение, от которого зависит работа системы, собственной разработки. Все продукты, которые сегодня развивают на ее базе – «Мониторинг ЭРА», «Диспетчеризация ЭРА», система «Консул» – также полностью российские. Таким образом, создание и развитие «ЭРА-ГЛОНАСС» стало одновременно достижением Минтранса России и выполнением важней социальной функции государства по повышению безопасности на транспорте, а также готовым инструментом обеспечения технологического суверенитета страны и российского бизнеса.

Справка

Экстренные вызовы автомобилистов в 85 российских регионах автоматически передаются через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС» в службы спасения «112», такое решение повышает безопасность миллионов участников дорожного движения и снижает аварийность на автомагистралях. Заместитель министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов отметил, что это важнейший шаг для сохранения жизни и здоровья людей на автомобильных дорогах. «Для этого потребовалась скоординированная работа нескольких федеральных органов власти – МВД, МЧС, Минцифры и Минтранса России. Это позволяет существенно сократить время с момента вызова до момента оказания помощи экстренными оперативными службами. Статистика штатной эксплуатации работы «ЭРА ГЛОНАСС» доказывает, что система — это эффективный механизм повышения безопасности на наших дорогах за счет применения современных цифровых технологий спутниковой навигации, беспроводной связи, информационных систем, микроэлектроники», - подчеркнул Баканов. С помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» службы спасения в среднем за 19 секунд получают информацию о ДТП, включающую точные координаты, и могут быстрее находить машины, которые после аварии зачастую оказываются вне зоны прямой видимости и за пределами автомобильных дорог. Дополнительные данные о транспортном средстве (категория, вид используемого топлива, характер повреждения) позволяют заранее спланировать организацию и проведение спасательных работ с учетом прогнозного количества пострадавших.

«Странам Африканского континента мы предлагаем отрытое партнёрство для внедрения и развития на локальном уровне собственных систем мониторинга транспорта, систем аварийного оповещения, - говорит Алексей Райкевич. – Такой подход ускорит включение государств в формируемые транспортные коридоры, создаст информационную среду для развития цифровых логистических коридоров с учетом суверенных интересов каждой страны. Скоординированная политика в формате Россия - Африка в вопросе сохранения суверенитета владельцев данных и совместная работа по созданию общей доверенной среды обеспечат формирование современных и эффективных транспортных систем и расширение международного транспортно-логистического коридора «Север – Юг»».

Есть ещё одно важное направление продуктов компании – высокоточная навигация. Здесь была высокая зависимость от иностранных сервисов, что являлось угрозой оставить без навигационного обеспечения стратегически важные отрасли экономики, включая логистику, сельское хозяйство, строительство. Технологии АО «ГЛОНАСС» в этом плане не только обладают уникальным отечественным алгоритмом, но и обеспечивают качественное импортозамещение. До недавнего времени в России была высокая степень зависимости от решений Trimble, эта компания ушла с рынка России.

ОТ МАЛОЙ АВИАЦИИ ДО ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

Кроме того, различные ИТ-решения на базе «ЭРА ГЛОНАСС» позволяет не только, например, ускорить спасение в аварийных ситуациях на дорогах, но и выявить наиболее аварийные участки.

«Это источник больших данных, которые можно анализировать, - говорит эксперт. - К примеру, мы передаем информацию о ДТП операторам платных дорог. У них есть аварийные комиссары, которые оперативно, благодаря нашей информации, отрабатывают те или иные аварии. А это в свою очередь не только повышает в широком смысле качество их сервиса, но и спасает жизни людей. Потому что на скоростных магистралях 10% всех ДТП – так называемые вторичные аварии. Это когда идущие на скорости машины врезаются в автомобили, которые уже попали в ДТП. Своевременное оповещение водителей позволяет избежать повторных аварий».

Кроме того, государственная информационная система стала цифровой платформой с множеством сервисов: мониторинг транспорта, малой авиации и даже электросамокатов.

«Мы ведем переговоры о тиражировании технологии с рядом дружественных стран. Как только у нас будет накопленный положительный опыт, это существенно упростит выход на африканский рынок, - отмечает Алексей Райкевич. - Потому что наши решения, помимо всего прочего, дают так называемую GPS-независимость, обеспечивают навигационный суверенитет. Многие страны в Африке и Латинской Америке озабочены высокой зависимостью от GPS-сигналов. Поэтому я уверен, что перспективы у нас очень хорошие».

ПЕРЕХВАТ УПРАВЛЕНИЯ

Больше того, в этом году компания объявила о запуске целого ряда первых в России и в мире технологических ноу-хау: от системы безопасности для вузов на основе технологии индор-навигации до платформы кибербезопасности транспортных средств.

«Совместно с ФГУП «НАМИ», НПП «ГАММА» и «Лабораторией Касперского» создается модуль кибербезопасности, после чего мы сможем снизить риски хакерских кибератак, которые могут происходить на практически любое современное транспортное средство. Еще в бОльшей степени это касается так называемых коннект–подключенных транспортных средств. Сегодня такое транспортное средство - это даже не компьютер, а ЦОД на колесах. Не секрет, что удаленно зачастую можно перехватить управление и создать много разных проблем людям, которые находятся в этом транспортном средстве или где-то рядом, - резюмировал эксперт. - Мы предлагаем на законодательном уровне предусмотреть возможность, чтобы в блоке телематики присутствовал профиль сети связи АО «ГЛОНАСС». Таким образом, данные не будут бесконтрольно уходить за пределы нашей страны, будут храниться и обрабатываться в России».