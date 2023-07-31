Здесь сбываются мечты: как прошел четвертый Музыкальный образовательный Форум Леонида Агутина

В четвертый раз на курорте Красная Поляна прошел «Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина». Фото: пресс-служба BY.

10 дней маленькие участники общались со звездными наставниками, слушали лекции, пробовали свои силы на творческих тренингах и мастер-классах, демонстрировали перед жюри свои таланты. Традиционно форум завершился большим гала-концертом, на котором именитые артисты выступили на одной сцене с детьми.

Завершился – концертом, а начался (тоже традиционно) большим парадом, в котором в этом году приняли участие более 1 000 человек. К нему многие готовятся заранее, продумывают костюмы и образы, так что в итоге получается целая разноцветная феерия! «Командовала» парадом самая известная сказочница России, которая к тому же является постоянной гостьей фестиваля – Баба Яга.

Фото: пресс-служба BY.

Разумеется, хоть форум и образовательный, но отдыхать от уроков тоже надо! Так что на протяжении всех дней для детей разных возрастов работали развлекательные зоны, а самые крутые активности организовал бренд BY, который знает толк в веселье. Конкурсы, VR-игры, аквагрим, розыгрыши и сумасшедшие выступления от лучших брейкдансеров и барабанщиков современности уж точно помогали отвлечься от насыщенных образовательных треков и с головой погрузиться в мир удовольствий. А самым активным – конечно же, подарки: самые трендовые гаджеты от BY!

Фото: пресс-служба BY.

Все хорошее когда-нибудь заканчивается, но форум Агутина всегда заканчивается на позитивной ноте! В заключительном гала-концерте приняли участие сам основатель форума, Анжелика Варум, Лариса Долина, Дима Билан, Люся Чеботина и многие другие артисты. Кстати, праздник получился «два в одном»: заодно отметили и День рождения Леонида Агутина, ему исполнилось 55 лет.

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