Россия может успешно использовать опыт Африки в области экологии

Директор по устойчивому развитию компании Эн+ Антон Бутманов

На форуме Россия – Африка в рамках трека «Кооперация в области науки и технологий» состоялась сессия «Передовые технологии для устойчивого развития Африки». Участник встречи, Директор по устойчивому развитию компании Эн+ Антон Бутманов, посетил открытую студию «Радио «Комсомольская правда»», где рассказал о возможных точках соприкосновения между нашей страной и Африкой.

40 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ИЛИ ДО 4 ЛЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

«Наша компания управляет каскадом гидроэлектростанций на реках Ангара и Енисей установленной мощностью более 15 гигаватт. При этом освоенный гидропотенциал России всего лишь 20%. У Африки еще меньше – 10%, - отметил эксперт. – Это говорит о громадном потенциале наших стран с точки зрения развития гидроэнергетики. Если его развивать, то это станет серьезным вкладом в энергопереход, достижение климатических целей и решение других вопросов в области экологии, экономики и социальных вопросов».

Также большое внимание на сессии уделялось борьбе с загрязнением пластиком. Это глобальная проблема, для Африки особенно. Тем ценнее для российских экспертов было изучить опыт африканских коллег.

«Например, на реке Рузизи есть ГЭС – крупнейшая на востоке демократической республики Конго, - сообщил Антон Бутманов. - Загрязнение пластиком достигло гигантских величин: 90 километров реки приносило к ГЭС столько пластика, что один из четырех гидроагрегатов был остановлен. А это минус 6 мегаватт из энергосистемы. Аналогичная история произошла на ГЭС Рузизи-2 – это уже минус 20 мегаватт. И мы увидели, как коллеги решили этот вопрос. Например, в Кении запрещена продажа, производство и импорт пластиковых пакетов: до 4-х лет тюремного заключения или штраф в размере 40 000 долл. США. Также с 2008 года пластиковые пакеты запрещены в Руанде и во исполнение запрета применяются строгие меры, штраф может достигать 60 долл. США».

Считаете, что нас это не касается? Как бы не так. Эксперт напомнил, что Эн+ с 2019 года поддерживает научную экспедицию экомониторинга Байкала. Изучают загрязнения воды. Ученые говорят, что самое большое пресное озеро в мире серьезно загрязнено микропластиком. Это в первую очередь связано с тем, что в прибайкальских регионах «недостаточно хорошей туристической инфраструктуры, как следствие процветает стихийных туризм.

«Мы поделились выводами с другими бизнесами в регионе, была создана ассоциация «Байкал без пластика», - говорит собеседник. – Депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете одноразового пластика на Байкале. Документ прошел первое чтение, в июле планировалось второе и третье, но слушания перенесли на осень. Мы очень надеемся, что документ будет принят».

На прошлой неделе состоялось очередное заседание ассоциации «Байкал без пластика». Жители Иркутске ставят опыт Руанды и Кении в пример и задаются вопросом: почему на въезде в африканские парки досматривают машины на предмет наличия одноразового пластика, а у нас этого не сделать?

«Когда рассматривался законопроект по пластику, был сделан детальный анализ международного опыта, в том числе и африканских стран», - говорит эксперт.

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

В последние годы холдинг Эн+ развивает большую программу «Новая энергия» по замене гидроагрегатов на Ангаро-Енисейском каскаде ГЭС. Это позволяет вырабатывать больший объем электроэнергии при том же объеме воды. А это значит, что россияне больше используют чистой энергии. Тем самым нивелируя выбросы от работы угольных станций.

«Наша компания была первой на российском рынке, кто квалифицировал свои объекты для энергетических низкоуглеродных сертификатов I-REC. Мы занимали примерно 60-70% рынка, когда международная система I-REC вышла из страны, - отметил Антон Бутманов. - Сейчас мы работаем с национальными добровольными сертификатами. Вот тут очень важно синхронизироваться с коллегами по поводу стандартов, для того чтобы было взаимопризнание этих систем».

В свою очередь африканских коллег интересуют технологии в области строительства и модернизации гидроэлектростанций. В международной практике существует Методика оценки устойчивости ГЭС (разработанная Международной ассоциацией гидроэнергетики, IHA). В России разработана своя методика со схожими подходами, но с учетом национальных особенностей. По данной методологии для развития качественных, устойчивых объектов гидрогенерации необходимо оценивать все риски, в том числе климатические, экономические, социальные, а также воздействие на окружающую среду. К примеру, мы ведем замеры парниковым газов от водохранилищ ГЭС. Они показывают практически полное отсутствие метана – примерно 2 грамма СО2 на киловатт-час электроэнергии. Это очень хороший результат!