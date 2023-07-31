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Звезды31 июля 2023 12:25

Певица Натали рассказала о страшном предчувствии мужа перед смертью и его последней воле

Певица Натали пообещала исполнить последнюю волю мужа – много работать
Ирина ВИКТОРОВА
Натали рассказывала, что муж ее очень любил, но никогда не настаивал, чтобы она становилась многодетной мамой

Натали рассказывала, что муж ее очень любил, но никогда не настаивал, чтобы она становилась многодетной мамой

Фото: СОЦСЕТИ

49-летняя певица Натали (Наталья Рудина) и ее муж и продюсер 53-летний Александр Рудин прожили в браке 32 года. Прожили счастливо, воспитывали троих сыновей: 21-летнего Арсения, 12-летнего Анатолия, 6-летнего Женю. Самыми тяжелыми были последние два года, которые мужчина болел. К несчастью, с болезнью Александр не справился. Натали назвала kp.ru причину смерти супруга: «Последствия ковида. Мы боролись с болезнью два года». По неофициальным данным, Александр Рудин мог покончить с собой: тело продюсера будто бы нашли на козырьке подъезда многоэтажки на севере Москвы. Случилась трагедия через 2 недели после того, как скончался отец Александра Рудина. 30 июля Натали с родными и близкими похоронила мужа Александра в родном для них городе Дзержинске, что в Нижегородской области. Там они и познакомились…

«О Боже, какой мужчина…»

Натали с мужем праздновали две даты создания своей семьи – годовщину свадьбы 24 августа и день знакомства 13 мая. Познакомились они в 1990 году: тогда Наташа заканчивала музыкалку по классу фортепиано, стала солисткой школьного ВИА «Шоколадный бар» и выступила на местном рок-фестивале. Там 16-летнюю Наташу и приметил 20-летний Александр Рудин – подошел, познакомился и предложил девушке помощь в записи песен. Наташа и Саша влюбились, начали встречаться. Наталья до окончания выпускного класса школы успела записать на студии звукозаписи несколько песен собственного сочинения – организовал процесс Рудин. У Натали был выбор: «Я сразу оценила, что он не бабник. Он меня никуда не приглашал, просто провожал до дома. И я им заинтересовалась сама. Хотя пыталась уйти к другому молодому человеку, потом поняла, что мне нужен именно Саша. Сама позвонила и сказала, что неправа…» Наташа говорит, что уже тогда почувствовала: она хочет, чтобы именно этот мужчина стал отцом ее детей. Летом 1991 года знакомая медсестра мамы Наташи сделала парочке липовую справку о беременности для загса, чтобы они смогли пожениться. Мама певицы после рождения третьего сына Наташи и Саши вспоминала ту историю с поддельной справкой: «Я была не против замужества дочери. Тогда меня осуждали мои подружки. Но я отдавала дочь со спокойным сердцем. Парень нам сразу очень понравился. Не ошиблась же мама!» А уже в сентябре 1991 года новоиспеченная жена Наталья Рудина стала студенткой педучилища и продолжала писать песни.

Фото: соцсети

В 1993 году супруги Рудины переехали в Москву, и за пару следующих лет Наталья под псевдонимом Натали выпустила два музыкальных альбома – и пела сама, и была автором песен. Популярность пришла в 1997 году с хитом «Ветер с моря дул» и одноименным альбомом. А продюсером был любимый муж – Александр. Саша был рядом с Наташей всегда – на записях, на концертах, гастролях и дома. Знающие люди посоветовали Натали не афишировать, что она замужем ради привлечения внимания поклонников: «Меня предупредили, чтобы я не говорила о том, что есть супруг». Продюсер Рудин одобрял такую модную тогда тактику раскрутки звезды.

Натали объясняла: «Саша привык, что я нравлюсь мужчинам. За годы брака он столько всего вытерпел! Особенно первые пару лет, когда я скрывала от поклонников, что замужем. Однажды к моей маме приехал парень с Дальнего Востока: «Где Натали? Хочу на ней жениться!» И ведь узнал откуда-то адрес. Да не с пустыми руками приехал - кузовок ягод привез. Даже когда я снялась в откровенной фотосессии – обнажила грудь. То муж был не против, зато мои фанаты звонили ему и выговаривали: «Как ты мог такое позволить – это же ужасно?!» Вообще в нашей семье почти все споры сглаживаю я и первой прошу прощения. Мне тяжело жить в атмосфере конфликта. Подхожу к мужу или сыновьям и зацеловываю их. У родных людей поцелуи – выше принципов».

Фото: соцсети

В 2013 году Натали только недавно сделала пластику груди, и мы проводили фотосессию в купальниках, тогда певица рассказала «КП» об идиллии с мужем: «Мы не надоедаем друг другу. Потому что мы смотрим не друг на друга, а в одну сторону. Саша не любит, когда его называют продюсером. Говорит: «Я - координатор». Это полностью его идея была, чтобы я пела на сцене...» Тогда как раз хитом стала песня, которую пела Натали «О Боже, какой мужчина» - музыку к композиции написала она сама. Посвятила младшей сестре Олесе и немного себе, а больше своему идеальному мужу.

«Детей вымолила…»

История рождения сыновей у пары была непростой. Натали рассказывала: «Когда вышла замуж, то о детях я еще не думала. Однажды я случайно забеременела, а потом попала в больницу – у меня случился выкидыш на шестой неделе. Тогда я этому значения не придала. Через некоторое время я опять забеременела - это была замершая беременность также на сроке в шесть недель. Да, так получилось, что я ждала своего первого сына девять лет. Я молила о нем святого Пантелеймона, а потом, когда сын родился, я молила о втором ребенке святую Матрону. Вот так я вымолила двоих сыновей…» Муж Наташу успокаивал, поддерживал.

Фото: соцсети

После рождения сыновей Натали мечтала о дочке. Наташа забеременела, но на гастролях ей резко стало плохо. Врачи сообщили: замершая беременность… Потерю ребенка она переживала тяжело. А в 2017 году у певицы получилось забеременеть и родить третьего сына.

Натали рассказывала, что муж ее очень любил, но никогда не настаивал, чтобы она становилась многодетной мамой: «Саша ведь никогда не просил наследников. Когда родился первый, он даже не думал, что может быть больше, так как сам единственный в семье. Теперь трое сыновей - так получилось, я его как-то уговаривала. Каждый раз круглые глаза делал: «Откуда?» И ведь все дети очень на него похожи…» Сыновья и правда – копия папа Саша.

Продюсер Рудин жену берег, не заставлял много работать – они брали последнее время по паре концертов на месяц, чтобы обеспечивать нормальный быт. Гонорар Натали за частный концерт – от 1 млн. руб.

Несколько лет назад Рудины купили первую шикарную квартиру в Москве и переехали из «трешки» в шестикомнатную квартиру. И на этой же площадке приобрели квартиру для родителей мужа. При этом Натали никогда не «включала звезду» - готовила и рубашки гладила мужу сама, без домработниц. Беда пришла в семью, когда 2 года назад Александр переболел ковидом. Начались осложнения. Говорят, что был тяжелый постковидный синдром… Мужчины не стало на прошлой неделе. Теперь Натали будет одна: поднимать сыновей и петь…

31 июля 2023 года певица Натали написала в соцсетях свой крик души: «Ушел из жизни мой любимый, единственный, родной Саша. Александр Александрович Рудин. В этом августе было бы 33 года нашей совместной жизни в супружестве. Вся моя жизнь - это песня для него и про него. Не умею жить без него… пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию, он подарил мне вас, а вам - меня, он подарил мне троих сыновей. Если честно, моя жизнь была доброй, хорошей, настоящей сказкой – с ним. Ушел от последствий ковида, два года борьбы с болезнью. Я сражалась, а он как будто предчувствовал, что уйдет и учил эти два года жить без него. Но он был рядом. А сейчас похоронен в нашем родном с ним Дзержинске, я так решила. На том же кладбище две недели назад был похоронен его отец, тоже Александр, там все мои и его родные, ушедшие в мир иной. Концерты и выступления не прекращаю, такова была воля мужа, это дело - всей его жизни, даже больше чем для меня Буду петь, думаю, смогу. Навеки, мой любимый, «О, Боже, какой мужчина!» Света тебе и покоя».

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