Что общего у Венеры Милосской, Мэрилин Монро и куклы Барби

Недавно на экраны вышел голливудский фильм “Барби” Фото: REUTERS

Девочки многих поколений были без ума от куклы Барби, а когда дети вырастали, она стала иконой стиля и у взрослых. Недавно на экраны вышел голливудский фильм “Барби”, собравший рекордную кассу в первые дни проката, он окончательно увековечил сексапильную куклу в качестве современного эталона женской красоты. Можно ли стать такой же красивой, как знаменитая игрушка? Существует ли “ген Барби”? Об этом мы поговорили с Верой Кушнаренко, генетиком Национального центра генетических исследований MyGenetics.

Что общего у Венеры Милосской, Мэрилин Монро и Барби?

- Вера, мы знаем разные типы женской красоты в диапазоне от Венеры Милосской, рембрантовских женщин, Мэрилин Монро и тд. Барби на них не очень похожа. В чем тогда секрет ее популярности?

- На самом деле нечто общее у них есть. Ключевой фактор привлекательности женской фигуры в глазах мужчин это соотношении талии к бедрам. Пропорция в пределах 0,68–0,7 сигнализирует о высоком уровне в ее организме эстрогенов - женских половых гормонов. Мужчины подсознательно видят в такой женщине высокий репродуктивный потенциал, то есть она способна рожать здоровых и красивых детей. У Барби мы это соотношение наблюдаем, у нее талия по отношению к бедрам кажется стройной и тонкой, поэтому эта приманка работает. Но с остальными пропорциями тела сложнее. Если перевести кукольные размеры в параметры реального человека, получится женщина ростом 167,5 см с талией 54 см и бедрами 78 см. С соотношением талия-бедра здесь все в порядке, но по ростовке фигура очень вытянута. Получить тело Барби от рождения - когда женщина очень высокая и очень стройная - можно только в очень редких случаях. Даже у Марго Робби, сыгравшей главную героиню в голливудской картине, при том же росте - 168 см, формы существенно “богаче”: 92-64-92. А среднестатистические россиянки выглядят и вовсе по-другому: их рост в среднем 165 см, для такого роста норма обхвата талии и бедер равны соответственно 60-75 см и 85-115 см.

- Если бы у реальной женщины были такие габариты, у нее все было бы в порядке со здоровьем?

- Если это ее природные данные, а такая генетическая комбинация встречается очень редко - то, скорее всего, проблем со здоровьем у нее бы не было. Но дело то в том, что миллионы женщине, не имея такой генетики, стремятся стать похожими на Барби. И чаще всего такой внешности добиваются либо жесткими диетами (привет анорексия!), либо операциями, например удалением нижних рёбер - и это, естественно, накладывает отпечаток на здоровье. Искусственно сделать из себя Барби невозможно.

Девочки многих поколений были без ума от куклы Барби Фото: REUTERS

Куклы-фигуристки

- Но ведь в фигурном катании сейчас распространяется именно такой тип спортсменки - девочка-палочка. Значит чисто теоретически с помощью занятий этим видом спорта можно добиться такой комплекции?

- Тут фокус в манипуляциях с половым созреванием девочек. Как правило, у девочек наступает пубертат в 12-15 лет. У профессиональных фигуристок, из-за тяжелых физических нагрузок половое созревание отложено и поэтому в 15-16 лет у них на очень короткое время - сезон или два, открывается окно возможностей. Она уже взрослая, но у нее тело девочки и это позволяет ей совершать сложные многооборотные прыжки и катать программы, которые не каждому мужчине-фигуристу под силу. Но природу не обманешь, в 17-18 лет у нее все равно наступает пубертат, начинают расти бедра и грудь. И если она ничего не выиграла к этому времени, то приходится уходить из спорта без больших достижений, для многих это становится личной трагедией. И еще одна деталь, фигуристки не часто достигают пропорций Барби, потому что они, как правило, невысокого роста. С такой комплекцией проще сохранять тонкую фигуру.

Из-за смешанных браков исчезнут голубоглазые блондинки?

- Правда ли, что Барби - это лебединая песнь голубоглазых блондинок? Говорят, в предстоящие 100 лет цвет кожи и глаз человечества потемнеет в результате большого количества смешанных браков. Процесс добрался даже до королевских семей - принц Гарри и Меган Маркл тому живой пример. А темные волосы и карие глаза доминирующий признак по отношению к светлым волосам и голубым глазам - следовательно, тип Барби будет вытесняться?

- Тут я могу читателей успокоить, голубоглазые блондинки с молочной кожей никуда не исчезнут. Дело в том, что такая внешность появилась у наших предков, как очень успешная адаптация для выживания в условиях высоких широт, где мало солнечного света. Эта мутация возникла примерно 10 тысяч лет назад, когда наши предки - выходцы из Африки, осваивали Северную Европу. В основном витамин D вырабатывается в организме при воздействии на кожу ультрафиолетового излучения. Так вот в светлой коже витамин D вырабатывается лучше, чем в темной, и он крайне важен для здоровья. Например, есть данные, что дети со светлой кожей реже болеют рахитом в условиях короткого северного светового дня. Если мы возьмем всю планету, то голубоглазых блондинов никогда не было много - это в основном Север Европы и северная часть России. Это действительно рецессивный признак, но он может успешно передаваться по наследству. Например, у кареглазых мамы и папы может родиться голубоглазый ребенок, если у них в роду был такой своего рода “ген Барби.

- А как выглядели наши праотцы до “революции” голубоглазых блондинок? Они были похожи на современных африканцев?

- Нет, наши предки, хотя и вышли из Африки, но не были похожи ни на нынешних африканцев, ни на европейцев. В основном они имели смуглую кожу, карие глаза и темно-каштановые волосы. Мутации цвета кожи и волос шли в обе стороны. В группе, которая пошла на Север, закрепилась мутация, связанная со светлой кожей. А в племенах, которые остались в Африке, получали распространение мутации, которые давали максимально темную кожу и курчавые черные волосы. Это была защита от высоких уровней солнечной радиации и соответственно, развития рака кожи.

Внимание, на экране агенты 0,7

- Некоторые ученые популярность разных типов женской красоты связывают с ресурсами общества. К примеру, наступает эпоха пищевого благоденствия - становится популярна тщедушная британская модель Твигги. Нехватка еды - в топе рембрантовский тип женщин. Есть ли в этом логика?

- В реальности на протяжении веков мода на женскую красоту постоянно менялась и далеко не всегда это зависело от питания. Например, в Средние века - не самую сытую эпоху в истории человечества - в моде были женщины астенического типа со светлыми волосами, светлой кожей и очень маленькой грудью. Но при этом женщины делали своего рода пластическую операцию…

- Увеличивали грудь?

- Нет, они увеличивали живот. Подкладывали полотенца или специальные небольшие подушки в область живота, чтобы казалось, что они беременны, потому что главной функцией женщины считалась репродуктивная и в почете были дамы, которые постоянно вынашивали детей. Уже в Новое время умами мужчин завладели женщины Рембранта - мощные, пышные, излучающие здоровье. Дальше мода шарахнулась в противоположную сторону - женщины стали утягивали себя корсетами до какой-то невероятной осиной талии и мазались белилами, чтобы казаться бледными и немощными. 20 годы прошлого века - это женщины с короткими стрижками, мальчишеским типом фигуры и прямых платьях, которые вообще ничего не подчеркивали…

- А современные модели — это зеркальное отражение Барби?

- Не совсем. Модели из мира высокой моды даже выше, чем предполагают пропорции Барби. Считается, что рост девушки с модельной внешностью должен быть не ниже, чем 175-180 см. Но при этом у Барби все-таки выражены грудь, талия и бедра, а модели очень плоские и худые - взгляду не на чем зацепиться. Но, какой бы тренд ни задавали в разные времена хедлайнеры и законодатели мод, всегда в центре мужского внимания были женщины с фигурой типа “песочные часы” - Мерлин Монро, Софи Лорен, Хеди Ламарр. Поскольку они олицетворяли собой это волшебное соотношение талии и бедер, заключенное в соотношении 0,7. Природу не обманешь, это цепляет даже в конструкции куклы Барби.

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