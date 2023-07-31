Остановка сердца, опухоль или грипп: Что на самом деле происходит с актрисой Ириной Мирошниченко

Поклонники Ирины Мирошниченко с тревогой следят за новостями Фото: Борис КУДРЯВОВ

Утром 31 июля СМИ сообщили о тяжелом состоянии Ирины Мирошниченко. Что она в реанимации. Хотя еще вчера 81-летняя актриса говорила корреспонденту «КП», что подхватила грипп, поэтому попала в больницу. Но возникли проблемы с сердечным ритмом. К счастью, кардиологи восстановили сердцебиение. Однако уже несколько дней муссируются слухи, что у народной артистки обнаружили доброкачественное новообразование в головном мозге. Именно по этой причине она и попала в больницу в тяжелом состоянии. А не из-за гриппа.

Поклонники Ирины Мирошниченко с тревогой следят за новостями. Московский Художественный Театр, в котором актриса служит почти 60 лет, сейчас в отпуске. Тем не менее, по информации наших источников, Ирина Петровна болеет давно, уже несколько месяцев. Её не было в июне на собрании труппы по случаю окончания сезона. С января она почти не появлялась в театре. Хотя осенью прошлого года в МХТ широко отметили её 80-летие. Ирина Петровна была на подъеме, говорила со сцены, что никогда не слышала в свой адрес столько добрых, прекрасных слов, как в этот раз. Она была абсолютно счастлива.

Примерно в таком же настроении она была в сентябре 2021 года, когда появилась в театре после долгого перерыва.

Когда в Москве ввели ограничения из-за ковида, актриса жила в режиме строгой самоизоляции. Она не приходила в театр и вообще из дома не выходила, потому что дисциплинированная и законопослушная. Так объясняла Ирина Петровна. Но не только по этой причине. Врачи её предупредили, что при её серьезном диагнозе заражение ковидом может подкосить её.

К сожалению, от коронавируса не убереглась. Мирошниченко попала в красную зону 52-й больницы. Она лежала в больнице в тяжелом состоянии. И вышла оттуда под сильнейшим впечатлением: «Поверьте, смерть от ковида - это плохая, тяжелая смерть. Несчастные люди, которые умерли от коронавируса. Я благодарна врачам за то, что спасли мне жизнь», — рассказала нам тогда Ирина Петровна. Она радовалась, что «выскочила из болезни». Это чувствовалось в каждом ее слове: «Я так счастлива, что вернулась в театр. Это такое счастье ощущать, что ты живой, что ты нужен людям. Наступает такой момент, когда понимаешь: здоровье – это самое главное». Скорее всего последствия ковида серьезно сказались на её здоровье.

Напомним, Ирина Мирошниченко – одна из ведущих актрис Московского Художественного театра. Она сыграла множество прекрасных ролей на легендарной сцене. Её дебют в кино состоялся еще во времена студенчества в культовой картине «Я шагаю по Москве» — Мирошниченко сыграла сестру героя Никиты Михалкова.

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