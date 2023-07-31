77 законов только для бойцов. И еще сотни для новых регионов и против санкций

Владимир Путин пригласил в Кремль председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Фото: Александр Казаков/ТАСС

Госдума практически закончила весеннюю сессию - осталась лишь одна неделя, но и то без заседаний - депутаты разъехались работать по своим регионам. И значит, самое время подводить итоги и ставить задачи на будущее. За этим Владимир Путин и пригласил в Кремль председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По словам, Володина, это была самая протяжённая сессия, заседания проходили в постоянном формате. Только по защите участников СВО и их семей было принято 77 законов.

Еще 54 закона были приняты специально для новых регионов, чтобы привести их правовое поле в соответствие с остальной Россией. И это, кстати, не все - еще три закона лежат в Думе и будут приняты в ближайшее время.

Еще одна важная тема, которой занимались депутаты в весенней сессии - противодействие санкциям (их было принято против нас аж 16 тысяч). Так вот, чтобы они не сказались на жизни россиян, Дума приняла 192 закона и еще больше 300 мер поддержки граждан и предприятий.

- Политическая система, экономическая модель показали свою устойчивость, - резюмировал Володин. - Совершенно очевидно: весь депутатский корпус, независимо от политических мировоззрений, объединился вокруг страны. И опять-таки, невзирая на свои партийные программы, все понимают, что достижение целей специальной военной операции обеспечит будущее нашего государства – России.

Президент в ответ поблагодарил и самого Володина, и в целом руководство Госдумы, и депутатов за совместную работу. Он отметил, что несмотря на разный подход к решению ряда вопросов, по «ключевым моментам существует консенсус».

- Рассчитываю, что напряжённая работа, в том числе и по поддержке наших бойцов, членов их семей, интеграции новых регионов в состав России будет продолжаться, - отметил Путин. - В вопросах социального характера, экономического развития, экономики – будут всегда найдены развязки, приемлемые решения, которые, безусловно, должны пойти и пойдут на благо развития России.

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