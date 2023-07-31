В России рекордно высокие цены на курятину: почему подорожало мясо и что будет дальше

По данным Росстата, за последние три месяца курица подорожала на 14%, а в конце июля вообще поставила рекорд. Фото: Shutterstock

В июле любимая россиянами курочка стала еще дороже. Вчера, например, купила голени по 280 рублей за килограмм, а ведь еще в начале июня они (того же производителя) были по 272 рубля.

Курицу у нас любят. В среднем россиянин съедает 35 кг курятины за год или примерно 20 тушек. Свинины при этом мы едим куда меньше – 29 кг, говядины – 13 кг. И как тут не обратить внимание на рост цен?

Статистика подтверждает наблюдения. По данным Росстата, за последние три месяца курица подорожала на 14%, а в конце июля вообще поставила рекорд: 196,93 рубля за кило. А система ЕМИСС, которая собирает данные по всем ведомствам, показывает, что уже в июне средняя куриная цена подросла на почти 7%. Примерно таким же показателем «порадовал» Минсельхоз – «цена на мясо кур за год выросла на 6% из-за сезонных факторов».

В Росптицесоюзе объясняют: сезонные факторы – это шашлычный период, «когда повышается востребованность на разделку, стоимость которой выше средней».

- Но тем не менее, средняя цена на курицу за первое полугодие 2023 года составляет лишь 95,8% к соответствующему периоду прошлого года: 177,78 руб/кг в 2023 году, 185,6 руб/кг в 2022 году, - говорит руководитель Росптицесоюза Галина Бобылева.

Однако помимо сезонности есть еще и другие, более серьезные причины для удорожания.

- Инфляция (растет стоимость практически всех товаров), низкий уровень покупательской способности населения, - продолжает эксперт Галина Бобылева.

Играет свою роль, как бы это странно ни звучало, развитие внутреннего туризма. Не у многих сейчас хватает денег на путешествия за границу, все больше россиян путешествуют по родной стране. Это влияет на рост потребления «родных» продуктов питания, в том числе мяса птицы.

В среднем россиянин съедает 35 кг курятины за год или примерно 20 тушек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рост доллара тоже влияет на закупку импортных материалов, которые используются в птицеводстве.

- Удивляться особо нечему, падает рубль – растут цены, но подорожание на 5-15% не является серьезным, потому что это меньше, чем обвал рубля по сравнению с прошлым годом, - говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет», фермер из Свердловской области Василий Мельниченко. – Да, на птицефабриках стоит импортное оборудование, расходники к нему дорожают, импортные добавки в корма тоже. Но это не критично, чтобы сделать курицу по-настоящему золотой.

Опасаться серьезного взлета цен на курятину не стоит еще и потому, что за первые пять месяцев этого года, по сообщению Минсельхоза, мяса птицы уже произведено 2,7 млн тонн, что на 2% больше, чем за такой период прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия ввела запрет на вывоз риса: Почему и подскочат ли цены

Президент РЗС Злочевский: Рост цен на рис не должен коснуться России (подробнее)

В России начала дорожать гречка? Что на самом деле происходит с ценами и урожаем

Институт конъюнктуры аграрного рынка: через месяц оптовые цены на гречку могут вырасти на 10% (подробнее)