Навели чистоту. Байкеры и волонтеры убрали с берегов Выборгского залива 172 мешка мусора

Фото предоставлены "Центром развития ВХК"

Машинка для стрижки волос, игровой джойстик, ботинки и... женские колготки. Если вы думаете, что это какая-то распродажа, то сильно ошибаетесь. Это (и еще много всего) добровольцы нашли на берегу Финского залива - той его части, которая находится в границах города Выборга. Прибрежные территории убирали участники мотофестиваля "Baltic Rally" и волонтеры Всероссийской акции "Вода России". Впервые эти два мероприятия были объединены и стали одним из самых масштабных российских событий.

БРУТАЛЬНЫЕ И ЗАБОТЛИВЫЕ

Байкеры в представлении обычных людей - это брутальные мужчины, которые ездят на мотоциклах Harley Davidson и слушают тяжелый рок. В принципе, так оно и есть, но кроме всего этого байкеры еще и заботятся о природе. Не верите? Напрасно! Все, кто побывал на мотофестивале "Baltic Rally" в Выборге убедились в этом лично. Мужчины в банданах и косухах вооружились мусорными мешками и в течение нескольких часов убирали мусор с берегов Финского залива. Им помогали местные жители, волонтеры акции "Вода России" и представители городской администрации.

Фото предоставлены "Центром развития ВХК"

- Ничего зазорного в том, чтобы убрать за другими, нет. Мы любим природу, это наш дом, часто во время путешествий останавливаемся на природе и очень радуемся, если там чисто. За собой всегда убираем, если надо - и чужой мусор унесем, - говорит участник мотофестиваля Михаил Дубасов.

КРАСОТА НЕ ТЕРПИТ ГРЯЗИ

С экоактивистами чистоту на берегах залива наводили актриса Юлия Михалкова и девушки из Федерации "Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область".

- Неприятно видеть весь этот мусор, который не только портит пейзаж, но и вредит природе. Надеемся, наш пример будет заразителен и люди поймут - убирать за собой должен каждый, - поделились своим мнением красавицы.

Фото предоставлены "Центром развития ВХК"

Кстати, ответственное отношение к экологии встречается все чаще. Например, на экологическую акцию в Выборге пришло много местных жителей, которые узнали о ней из соцсетей.

- На самом деле мы регулярно участвуем в субботниках, а тут просто захотелось посмотреть, много ли у нас людей, которые переживают за природу? Оказалось, очень много и это так радует! - поделилась жительница Выборга Дарья Неумывакина.

Фото предоставлены "Центром развития ВХК"

МИР СТАЛ ЧИЩЕ

Итоги уборки впечатляют: с прибрежной территории протяженностью примерно 2 километра экоактивисты убрали 172 мешка мусора! В основном это стекло, пластик, металл и бытовые отходы - бумага, обертки. Все отходы сортировали тут же, чтобы потом сразу же сдать на переработку. Были, правда, находки, насчет которых волонтеры долго сомневались, куда же их определить? Например, еще приличную на вид сковородку, остатки детской коляски и пустой ингалятор.

- Странно, что такие вещи вообще оказываются на берегах водоемов. Неужели сложно взять их с собой и утилизировать в специально предназначенные места? Но я точно могу сказать, что все, кто хоть раз участвовал во Всероссийской акции "Вода России" (а сегодня это уже более 8 миллионов волонтеров за 10 лет существования акции), никогда не оставят мусор в лесу или на берегу, - уверен лидер акции "Вода России", директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

Фото предоставлены "Центром развития ВХК"

КОНКРЕТНО

На двух километрах берега Выборгского залива волонтеры собрали 172 мешка мусора. Из них:

55 - стекла

55- бытового мусора

46 - пластика

16 - металла.

Все отходы рассортировали и сдали на переработку.