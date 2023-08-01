«Цифровой рубль – это новые возможности для человека и бизнеса»: Плюсы, минусы и перспективы новой формы российской валюты

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С 1 августа в России появляется новая сущность – цифровой рубль. Это третья форма национальной валюты. Пока операции с ним смогут проводить только те, кто примет участие в пилотном проекте Центробанка. Но через несколько лет цифровой рубль может появиться и в наших кошельках. Чем он отличается от наличных и безналичных денег? Какие плюсы дает людям и бизнесу? И насколько безопасно им будет пользоваться? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «КП» рассказала Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России.

- Ольга Николаевна, у нас официально появилась новая форма нашей валюты – цифровая. Объясните, пожалуйста, что это такое?

- Давайте сразу проясним. С 1 августа вступают в силу основные нормы закона о цифровом рубле. Чуть позже, в августе, мы начнем пилот с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного круга клиентов 13-ти банков. Массовое внедрение будет происходить поэтапно в течение нескольких лет.

Для нас цифровой рубль – это, прежде всего, новые возможности для человека и бизнеса. К примеру, в основном мы сейчас пользуемся безналичными средствами. Либо расплачиваемся картой, либо делаем переводы по номеру телефона. Это стало привычно. У многих даже наличных в кошельках нет. С одной стороны, удобно, с другой – за такие переводы иногда приходится платить и немало. При оплате наличными нет никаких комиссий. Крайне важно иметь цифровой платежный инструмент, которым по аналогии с наличными можно осуществлять платежи без комиссии.

- Безналичными мы тоже комиссию обычно не платим…

- В последние годы комиссия снизилась, это правда. Но это касается не всех видов платежей и переводов. Например, бизнес, когда мы с вами расплачиваемся картой, может платить за это банку от 1,5 до 3% комиссии от покупки. И далее это закладывается в цену товара. Многие банки берут комиссии за переводы, особенно в другие банки. Перевести бесплатно по Системе быстрых платежей можно 100 тысяч рублей в месяц. На суммы свыше мы, конечно, ограничили уровень комиссии - 0,5% от перевода, но не более 1,5 тысячи рублей, но она все-таки есть. А если речь идет о переводах вне СБП, то комиссии еще выше.

Цифровой рубль сделает привычные транзакции более выгодными для человека. Переводить цифровые рубли друг другу можно будет бесплатно в пределах суммы на вашем цифровом кошельке. Пополнить вы сами сможете его на 300 тысяч рублей в месяц, но если у вас там окажется бОльшая сумма, например, от переводов родственников, то вы спокойно сможете ей пользоваться по своему усмотрению без каких-либо ограничений.

Будет своя выгода и у бизнеса. Мы планируем установить тариф за прием платежей в цифровых рублях на очень низком для рынка уровне – всего лишь 0,3% от суммы. Если сравнить с 1,5 - 3% по эквайрингу, то 0,3% даст возможность бизнесу существенно сократить свои издержки.

Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- По сути, вы забираете часть хлеба у банковских организаций?

- С внедрением цифрового рубля у банков останется возможность зарабатывать. Например, предлагая клиентам инновационные продукты и сервисы. Мы же расширяем выбор платежных инструментов для граждан и бизнеса, возможность свободно распоряжаться своими средствами. И это не замена одного на другое. Вы по-прежнему сможете оплачивать покупки наличными рублями, картами, или СБП, если к этому привыкли. Но при этом у вас будет еще одна опция – оплатить или перевести в цифровых рублях. Это ваш выбор и ваше решение.

- Но, если сравнивать, у меня в банке есть условный кэшбэк, и это будет для меня стимулом расплачиваться картой, то есть безналичным, а не цифровым рублем. А чтобы расплачиваться цифровым рублем лично у меня стимулов не будет…

- Прием оплаты в цифровых рублях будет выгоден торговым точкам, и мы рассчитываем, что они могут начать стимулировать покупателей расплачиваться цифровыми рублями, как это сейчас происходит с СБП. Думаю, что в недалеком будущем мы сможем увидеть развитие программ лояльности именно со стороны компаний в дополнение к программам лояльности банков. Это как раз повысит конкуренцию и подтолкнет банки предлагать более интересные программы лояльности для своих клиентов. В этой конкуренции в любом случае выиграет потребитель, который, повторю, сможет пользоваться всем набором инструментов безналичной оплаты.

Кроме того, в перспективе мы планируем разработать технологию, которая позволит расплачиваться цифровым рублем там, где нет интернета. Чем не стимул?

- Каким образом это будет работать?

- У вас будет специальный офлайн-кошелек. Вы сможете заранее его пополнить и держать на нем некую сумму. Страна у нас большая, интернет-покрытие пока не везде хорошее. Если вы поехали, например, в туристическую поездку в горы и хотите купить сувенир, а связи нет, то у вас будет возможность расплатиться.

- Если цифровой кошелек будет в мобильном приложении банка, как он будет работать офлайн? Ведь приложение нельзя открыть там, где нет интернета…

- Саму технологию офлайна нам предстоит разработать. Готовых решений в мире пока нет. Но мы считаем, что в ближайшем будущем эту задачу сможем решить.

- Где будут находиться мои цифровые деньги?

- В цифровом кошельке на платформе Банка России. Но для удобства граждан и компаний доступ к кошелькам будет через мобильное приложение любого банка, где вы обслуживаетесь. Допустим, у вас три банка, в каждом из которых есть мобильное приложение, через которое вы проводите операции. Вы сможете открыть кошелек через одно из них, а дальше пользоваться цифровыми рублями – оплачивать покупки или переводить деньги – через любое из трех мобильных приложений ваших банков.

- Будут дополнительные элементы, которые не позволят мошенникам добраться до этих денег?

- На всех этапах проведения операции предполагается комплекс мероприятий по защите информации. Я не могу их раскрыть. Это наши ноу-хау, которые обеспечивают безопасность наших с вами денег. Но суть их в том, что только вы сможете распоряжаться цифровым кошельком и средствами на нем. Даже банк не сможет на это как-то влиять. Уровень защиты системы крайне высокий.

- Но сейчас большинство мошенничеств связаны с социальной инженерией. Цифровой кошелек здесь поможет?

- Социальная инженерия построена на том, что человек сам передает мошенникам свои персональные данные и финансовую информацию. В этом случае какой бы высокой и крепкой ни была бы стена криптографической защиты, вы сами по сути распахиваете главные ворота. Нельзя терять бдительность. Надо запомнить одно простое правило: кто бы вам не звонил и кем бы не представлялся, стараясь получить финансовую информацию, – положите трубку и перезвоните в ваш банк. Правила кибергигиены никто не отменял.

- В августе должно начаться тестирование операций с реальными цифровыми рублями. Что называется, в полевых условиях. Как оно будет проходить?

- Как я сказала, мы начнем работу с 13-ю банками и ограниченным числом их клиентов. С нами в пилоте порядка 30 торговых точек в 11 городах. На первом этапе протестируем основные операции. Это открытие кошельков и их пополнение, переводы цифровых рублей между гражданами, оплата покупок и услуг по QR-кодам. Прежде всего, мы хотим оттестировать всю цепочку действий, клиентский путь, необходимые технические моменты. Нам важно убедиться, что наша система не просто работает, а работает хорошо, удобно и безотказно. Мы будем двигаться поэтапно, расширяя список операций и участников, выверяя каждый наш шаг.

- Мы здесь в авангарде со Швецией и Китаем, которые тоже запускают свои цифровые аналоги. Мы в этой гонке на каком месте?

- Да, мы в числе лидеров. Однако, слово «гонка» здесь не ключевое. Главное для нас – создание очень надежной платформы и очень удобных сервисов. Это не вопрос соревнований. Мы двигаемся четко по своей дорожной карте. Да, мы беспрецедентно быстро, за два года, построили нашу платформу и пришли к реальному пилоту. И тут мы остались верны себе. В свое время мы достаточно быстро создали и запустили НСПК и СБП. Но мы привыкли все делать не просто быстро, а качественно, и это наш приоритет.

- Кстати, появилось много мифов на тему цифрового рубля. Мол, с его помощью государство будет еще сильнее следить за нашими деньгами. И что со временем цифровые рубли полностью заменят наличные. Как ответите на эти страхи?

- Действительно, цифрового рубля еще нет, а мифы вокруг него множатся. Если говорить о «тотальной слежке», которой противники цифрового рубля пугают на каждом шагу, то хочется спросить, почему этот вопрос не возникает в отношении безналичных платежей. Мы с вами уже давно живем в цифровом мире, и надо принять это как данность. Безналичные средства тоже оставляют свой след. Соответствующие ведомства уже по закону обеспечивают проверку платежей в случае выявления подозрительных и мошеннических операций. Ничего нового в этой части в отношении цифрового рубля не будет. Важно отметить, что все операции с цифровыми рублями будут защищены банковской тайной точно так же, как и безналичные операции.

Что касается замены наличных на цифровые рубли, то этого не произойдет. Все три формы будут существовать и будут доступны гражданам и компаниям. Выбор, какой именно формой пользоваться, будет исключительно добровольным. Вы сможете моментально перевести цифровые рубли в безналичную форму – перекинуть с кошелька на счет в банке – а потом снять наличные в банкомате и наоборот. Более того, если вы не захотите пользоваться цифровыми рублями, вы можете просто не открывать кошелек.

Также мы рассматриваем цифровой рубль как возможность в последующем делать трансграничные операции со странами, которые также выпускают свои национальные цифровые валюты. Для людей и бизнеса в этом случае появится возможность пользоваться новой международной расчетной инфраструктурой, которая, по нашим ожиданиям, будет работать более быстро и с меньшими комиссиями.

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