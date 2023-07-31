Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин: В наши штабы приходят люди с активной жизненной позицией

За семь месяцев этого года штабы провели множество мероприятий, участниками которых стали более 150 тысяч человек. Например, на территории штабов регулярно проходят мастер-классы, семинары и вебинары.

- В общей сложности активисты штабов провели 8,5 тысяч мероприятий, - сообщил руководитель Центрального исполкома "ЕР" Александр Сидякин.

Штабы работают с патриотическими организациями, волонтёрами, которые помогают участникам СВО и жителям новых регионов, принимают активное участие в гуманитарной миссии «Единой России». Как рассказал Александр Сидякин, штабы организуют встречи с участниками СВО, «Уроки мужества», просмотры патриотических фильмов, мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, тактических носилок, блиндажных свечей и многого другого. Также на базе штабов активисты собирают гуманитарную помощь.

Во всех штабах действует площадка партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Его участники получают возможность решить вопрос с трудоустройством, научиться правильно составлять резюме, пройти профориентационные мероприятия, которые помогают определиться с выбором будущей профессии. На площадке штаба в ЛНР организована серия просветительских встреч «Росликбез» для органов власти, предприятий, общественных организаций, а также представителей СМИ, чтобы помочь региону как можно скорее влиться в российскую правовую систему.

- В штабы приходят люди, которые интересуются образованием, культурой, саморазвитием, карьерой, – отметил Александр Сидякин.

Штабы активно используют опыт регионов. Например, проект Удмуртии по обучению навыкам работы в социальных сетях «МедиашколаPRO» теперь реализуется во многих других регионах. Его участники детально разбираются в продвижении личного бренда. В рамках проекта запущен дополнительный блок обучения социальному блогингу. Участники учатся создавать контент на различные темы, выполняют домашние задания, которые затем оценивают эксперты.

Для пожилых людей в рамках партийного проекта "Старшее поколение" появились новые направления: «Смартфон не просто телефон», «Нам со спортом по пути» и «Доктор говорит». Пожилые люди получают консультации профильных специалистов-медиков, участвуют в тренировках по разным видам спорта.

Сейчас штабы действуют в 28 регионах – три из них были перезапущены в прошлом году, в Удмуртии, Омской области и на Сахалине.

- Штабов общественной поддержки «Единой России» будет больше. Каждый из них - особенный, они учитывают специфику региона даже в оформлении. Это новое пространство, куда могут прийти все желающие - люди с активной позицией, идеями и проектами, которые помогут в развитии конкретных регионов и всей страны, – заключил Александр Сидякин.

СПРАВКА

В апреле 2022 года «Единая Россия» перезагрузила работу созданных годом ранее штабов общественной поддержки. Первый обновлённый штаб открыли в Ижевске. В 2023 году штабы общественной поддержки «Единой России» появились уже в 28 регионах.

Штаб - это пространство для диалога между представителями партии и общества, а также для сбора, анализа и продвижения гражданских инициатив. Здесь проводятся встречи, семинары, обучающие курсы.

В каждом штабе есть общественная приёмная, площадка для совместной работы, спикер-зал, молодёжная зона и детский уголок.