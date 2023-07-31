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Политика31 июля 2023 14:10

Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин: В наши штабы приходят люди с активной жизненной позицией

С начала года штабы общественной поддержки партии объединили на своей площадке более 1,5 тысячи общественных организаций
Александр ТИХОНОВ

За семь месяцев этого года штабы провели множество мероприятий, участниками которых стали более 150 тысяч человек. Например, на территории штабов регулярно проходят мастер-классы, семинары и вебинары.

- В общей сложности активисты штабов провели 8,5 тысяч мероприятий, - сообщил руководитель Центрального исполкома "ЕР" Александр Сидякин.

Штабы работают с патриотическими организациями, волонтёрами, которые помогают участникам СВО и жителям новых регионов, принимают активное участие в гуманитарной миссии «Единой России». Как рассказал Александр Сидякин, штабы организуют встречи с участниками СВО, «Уроки мужества», просмотры патриотических фильмов, мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, тактических носилок, блиндажных свечей и многого другого. Также на базе штабов активисты собирают гуманитарную помощь.

Во всех штабах действует площадка партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Его участники получают возможность решить вопрос с трудоустройством, научиться правильно составлять резюме, пройти профориентационные мероприятия, которые помогают определиться с выбором будущей профессии. На площадке штаба в ЛНР организована серия просветительских встреч «Росликбез» для органов власти, предприятий, общественных организаций, а также представителей СМИ, чтобы помочь региону как можно скорее влиться в российскую правовую систему.

- В штабы приходят люди, которые интересуются образованием, культурой, саморазвитием, карьерой, – отметил Александр Сидякин.

Штабы активно используют опыт регионов. Например, проект Удмуртии по обучению навыкам работы в социальных сетях «МедиашколаPRO» теперь реализуется во многих других регионах. Его участники детально разбираются в продвижении личного бренда. В рамках проекта запущен дополнительный блок обучения социальному блогингу. Участники учатся создавать контент на различные темы, выполняют домашние задания, которые затем оценивают эксперты.

Для пожилых людей в рамках партийного проекта "Старшее поколение" появились новые направления: «Смартфон не просто телефон», «Нам со спортом по пути» и «Доктор говорит». Пожилые люди получают консультации профильных специалистов-медиков, участвуют в тренировках по разным видам спорта.

Сейчас штабы действуют в 28 регионах – три из них были перезапущены в прошлом году, в Удмуртии, Омской области и на Сахалине.

- Штабов общественной поддержки «Единой России» будет больше. Каждый из них - особенный, они учитывают специфику региона даже в оформлении. Это новое пространство, куда могут прийти все желающие - люди с активной позицией, идеями и проектами, которые помогут в развитии конкретных регионов и всей страны, – заключил Александр Сидякин.

СПРАВКА

В апреле 2022 года «Единая Россия» перезагрузила работу созданных годом ранее штабов общественной поддержки. Первый обновлённый штаб открыли в Ижевске. В 2023 году штабы общественной поддержки «Единой России» появились уже в 28 регионах.

Штаб - это пространство для диалога между представителями партии и общества, а также для сбора, анализа и продвижения гражданских инициатив. Здесь проводятся встречи, семинары, обучающие курсы.

В каждом штабе есть общественная приёмная, площадка для совместной работы, спикер-зал, молодёжная зона и детский уголок.

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