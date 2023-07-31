Жена Зеленского открыла рецепт страшного украинского счастья

Олена Зеленская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока президент Зеленский, не щадя животов украинцев, бьется за семейный кошелек, клептократируя выделяемые стране денежные средства (и что, что в долг - ?), его супружница Олена, ставшая щирой хохлушкой, тоже занята важным делом. Она озаботилась возвращением на Украину беженцев из числа женщин с детьми и даже выступила с инициативой Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?" Не в смысле одомашненное животное из рода настоящих быков, обитающих в Тибете и Казахстане, а, если говорить нормальным языком, "Как ты (себя чувствуешь)?"

Советы в этой программе, разработанной под руководством "великої жінки, яка входить в сто найвпливовіших жінок світу", такие, что хочется немедленно уткнуться в подушку и рыдать, рыдать и рыдать. Особенно, если ты мама-беженка.

Вот, например, первый пункт: "Будьте готовы к тому, что пока вас не было, ваш родной населенный пункт мог сильно измениться. Подготовьте к этому ребенка, будьте честными и завершите разговор оптимистично: заверьте, что вместе мы все построим, и спокойная жизнь настанет.

2. Разговаривайте с ребенком про его тревоги и ожидания от возвращения.

…

4. До возвращения в страну ребенка необходимо обучить различать звуки сигнала воздушной тревоги. Дитя должно быть готово к нему. Также расскажите, что надо делать при ее звуке, находясь в школе или детском саду.

5. Сориентируйте себя и ребенка по безопасному месту и ближайшему укрытию, потренируйтесь, как наиболее быстро до них добираться.

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9. Развивайте эмпатию у ребенка. Научите его корректному поведению с людьми, имеющими физические изъяны (отсыл к изобилию калек на улицах украинских городов – прим. авт.).

И, наконец, венец всего это курса – устройте праздник возвращения. Это поможет ребенку открыть новую страницу жизни или снизить напряжение. Можно пройтись по улицам, устроить домашнюю вечеринку или пойти в кино.

Все это должно, по мысли психологов, которых мобилизовала Олена Зеленская, сделать возвращение домой полным новых приятных эмоций.

Нефиговое такое ментальное здоровье должно появиться у ребенка по рецепту пани Зеленской. Значит, без денег (их никто не обещает), в окружении инвалидов войны с оторванными руками и ногами, в "изменившемся" городе, может, еще и без воды, и под звуки сирен воздушной тревоги и разрывы бомб и снарядов. А точно украинским детям нужно такое "счастье"?

Судя по всему, сама пани Зеленская вместе со своим мужем своих детей от такого "счастья" благополучно избавила. А вот украинским детям можно возвращаться в такие условия, которые Украина в течение почти 9 лет создавала для детей Донбасса. А у родителей – "могилизация", отсутствие работы, бешеные платежи за приказавшую долго жить коммуналку, долги за нее, предупреждения о вымерзании зимой, отсутствие медицины и прочие прелести. Но вы возвращайтесь. Вам тут будет "счастье".

Пани Зеленская с паном Зеленским позаботились об этом.

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