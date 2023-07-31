Подведены итоги саммита Россия-Африка 2023

Саммит Россия - Африка прошел в Санкт-Петербурге с 27 по 29 июля

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге состоялся второй экономический и гуманитарный форум Россия - Африка. В масштабном форуме были задействованы официальные делегации 48 стран, 27 из которых были представлены на уровне первых и вторых лиц.

Участие в саммите, который состоял из двух пленарных заседаний, принял президент России Владимир Путин. В ходе своего выступления он подчеркнул, что состоялся содержательный и заинтересованный обмен мнениями по всему спектру тем стратегического сотрудничества России и стран Африки.

«Высоко оцениваем итоги нашей совместной работы на саммите. Уверен, что достигнутые результаты формируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства в интересах процветания и благополучия наших народов», - отметил российский лидер.

По итогам встреч главы государства с лидерами африканских стран были приняты пять ключевых документов:

- Декларация второго Саммита Россия - Африка;

- Декларация второго Саммита Россия - Африка о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве;

- Декларация второго Саммита Россия - Африка о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности;

- Декларация второго Саммита Россия - Африка об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом;

- План действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023–2026 года.

Основой деловой программы форума стали дискуссии, посвященные развитию потенциала российско-африканского сотрудничества.

«Дискуссии форума в этом году наполнены практическими предложениями, особенно в гуманитарной и технологической сферах, и вызвали высокий интерес со стороны представителей бизнеса и научной среды. Среди участников – около 1000 представителей иностранного бизнеса, более 2000 – российского, около 1100 представителей иностранных официальных делегаций и более 750 – российских», – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий формата Россия - Африка Антон Кобяков.

В присутствии президента РФ Путина были заключены два соглашения с ведущими африканскими интеграционными объединениями.

Всего в рамках форума Россия – Африка было проведено 59 панельных сессий с участием 457 спикеров, а также заключено 161 соглашение, 146 из которых - с иностранными организациями в области гуманитарного сотрудничества.

Особое внимание было уделено павильону Министерства спорта РФ, который стал площадкой для переговоров и презентаций новых проектов. Так, в стартовый день мероприятия свыше тысячи человек приняли участие в утреннем забеге на 5 км "Мы открываем". Под эгидой саммита также прошел этап чемпионата России по пляжному волейболу.

Молодежная программа включала панельные дискуссии и круглые столы с участием молодых российских и африканских лидеров в области образования, науки и технологий.

Насыщенной была и культурная программа. Так, состоялся фестиваль культуры «Петербургские сезоны», а также прошли Дни африканской культуры и кино. В рамках III летнего фестиваля школы иннопрактики «Глобальные ценности» состоялся культурный обмен между студентами из России и других стран. Кульминацией фестиваля «Ритмы Африки» стал грандиозный концерт, в котором прозвучали композиции в исполнении африканских и российских музыкальных коллективов. Также был реализован гастрономический проект «Звезды Африки», познакомивший жителей и гостей Санкт-Петербурга с лучшими традиционными блюдами африканского континента.

На форуме Россия - Африка было представлено более 50 выставочных стендов по ключевым отраслям сотрудничества РФ и африканских стран. Для ознакомления с иностранной культурой с 25 по 28 июля на площадке киностудии "Ленфильм" прошли Дни африканской культуры и кино.

Форум в Санкт-Петербурге получил широкое освещение в СМИ. Всего аккредитацию получили 2031 журналиста из 55 стран мира, 1382 из которых - из России, а 456 - из стран Африки