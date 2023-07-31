У трети россиян есть проблемы с оплатой коммуналки

37% россиян заявили о проблемах со своевременной оплатой счетов по ЖКУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Долги россиян за ЖКУ по итогам первого квартала достигли почти 900 млрд рублей. За год эта сумма выросла на целых 72 миллиарда. И как оказалось, эти долги накопили треть россиян. Результаты опроса показали, что хоть иногда за ЖКУ вовремя не платили 37% населения.

63% опрошенных заявили, что по счетам всегда платят вовремя. Кто-то просто отметил собственную аккуратность в финансовых вопросах, а кто-то подчеркнул, что если накопить долг, то потом с ним будет сложно расплатиться с небольшой зарплаты или пенсии.

«Я подключила автоплатежи за все коммунальные услуги и забыла про все эти счета, нужная сумма теперь автоматически списывается каждый месяц, и никаких долгов», - рассказывает участница опроса.

«Нам, пенсионерам, просто необходимо платить каждый месяц и вовремя. Иначе мы просто не вылезем из долговой кабалы», - делится своим мнением другая.

А вот 16% говорят, что платят по счетам не всегда из-за финансовых проблем. Для части россиян тарифы ЖКУ слишком высоки и оплачивать их каждый месяц и в срок люди не могут.

«Долги у людей мне кажется из-за высоких тарифов на ЖКХ, они растут как на дрожжах, а зарплаты и пенсии – нет», - говорит участница опроса.

10% сообщают, что платят по счетам всегда, но пару раз в жизни у них бывали ситуации, когда заплатить в срок у них не было возможности. Правда, позже все свои долги они все-таки погасили.

7% россиян признаются, что порой просто забывают заплатить по счетам в нужный день, но потом обязательно все оплачивают. Кто-то даже специально откладывает на несколько месяцев оплату, чтобы пореже возиться с бумажками и разбирать счета.

А вот оставшиеся 4% добавили, что у них со счетами действительно все сложно. Это категория россиян не платит за ЖКУ вовремя почти никогда, и даже сейчас имеет долги. Большинство респондентов из этой категории признались, что считают цены за коммуналку неподъемной для себя.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 11,5 тысячи человек.