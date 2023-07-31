Алла Пугачева снялась в клипе в Москве в роли туристки

В Москве прошли съемки видео на песню «Здравствуй, лето!!!» Фото: Личный архив

Это не шутка - Алла Пугачева на самом деле поучаствовала в съемках клипа на песню «Здравствуй, лето!!!» певца Кости Холодного, которые прошли в одной из московских студий.

Паспорт Аллы Пугачевой Фото: Личный архив

«Алла действительно певица, а также полная тезка Примадонны, — рассказал KP.RU Костя. — Она подруга моей жены Светланы Ларионовой (певица из группы «Воровайки»). Вот, собственно, через нее мы и познакомились. Конечно, на площадке шутили на тему, что у нас снимается Алла Пугачева… Впрочем, мы всегда шутим по этому поводу, всем рассказываем, что мы дружим с Аллой Пугачевой. Алла сама любит такие истории. Кстати, у нее есть друг, тезка Александра Розенбаума. Она рассказывала, что они как-то вместе были на дне рождения у друзей и немножечко шумели, поэтому к ним приехали сотрудники. Когда они открыли дверь и показали паспорта, где было написано: Алла Пугачева и Александр Розенбаум, сотрудники посмеялись и уехали в хорошем настроении».

Костя Холодный с женой Светланой Ларионовой Фото: Личный архив

По словам Кости Холодного, песня «Здравствуй, лето!!!» посвящена тому, как русские люди отдыхают на побережье Черного моря - именно поэтому тезка Примадонны в клипе танцует в леопардовых лосинах и шляпе, изображая типичную туристку.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Наргиз Закирова разоблачила русский шоубизнес, а Настя Ивлеева сыграет Мальвину в новом сериале (подробнее)