Закон подписан: стало известно, какой налог будут платить уехавшие за границу россияне

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Кому какая разница, пишу я эту статью дома в Москве, в деревне под Пензой или на острове в Индонезии? Лишь бы я писал ее для «Комсомольской правды», а не для «Балийского вестника», и с гонорара платил налоги в российский бюджет. «Абсолютно верно!» - заочно согласились со мной российские власти. И решили не распугивать релокантов высокими налогами.

А ведь сколько копий было сломано вокруг налогообложения для «уехавших»! Чего только не выкрикивали горячие головы - и признавать их иностранными агентами, и отбирать имущество. На этом фоне в апреле Минфин расчехлил налоговую дубину: внес в Госдуму законопроект, который обязал бы работающих из-за рубежа платить НДФЛ в 30%. Но только после потери налогового резидентства. Оно «теряется», если человек провел за границей более 183 дней за год.

Однако буквально на следующий день документ отозвали. Потому что его авторов принялись нещадно критиковать эксперты: мол, при таких условиях релоканты скорее уволятся, чем вернутся.

- Если специалист хороший, даже если он находится за границей, то лучше пусть работает на нас. А если поднять ставки, то мы либо лишимся специалистов, либо придется повышать им зарплаты, чтобы они не потеряли в деньгах, - заявил в эфире радо «КП» (97,2 FM) экономист, политический аналитик Валерий Корнеев.

И вскоре Минфин внес новый законопроект о налогообложении для релокантов. Его утвердили Дума и Совфед, а вчера подписал президент. Согласно этому закону, удаленщики, работающие из-за границы, будут платить такой же НДФЛ, как и остальные трудящиеся. То есть 13% с заработков до 5 млн рублей в год и 15% на всё, что свыше.