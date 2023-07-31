Штрафы для уклонистов и право на алименты от жены: Путин подписал ряд важных законов

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин подписал сразу несколько законов. Объясняем, о чем главные из них.

ПРИЗЫВНИК, ВНИМАНИЕ!

Большая часть новых документов касается вопросов призыва и воинского учета.

- Неявка в военкомат в указанные в повестке сроки без уважительной причины, повлечет штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (сегодня этот штраф от 500 рублей до 3 тысяч).

- Если не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образовании, места работы, учёбы или должности, о переезде, о регистрациях по месту пребывания - штраф от 1000 до 5000 рублей.

- Выехал из страны больше чем на полгода и не поставил военкомат в известность - штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

КОНФИСКАТ ФРОНТУ

В период мобилизации, военного положения или военного времени конфискованное имущество или вещдоки могут быть переданы властям или «Народному фронту «За Россию». А оттуда отправятся на передовую.

ИПОТКА ДЛЯ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ

Если участвующий в спецоперации боец погибнет, а на нем была ипотека, то этот долг перед банком погасит государство.

АЛИМЕНТЫ ДЛЯ ОТЦОВ

Папы, наконец, тоже будут иметь право на алименты, если они фактически ухаживают за ребенком. Ранее таким правом были наделены только женщины.

НАЛОГ ДЛЯ РЕЛОКАНТОВ

Теперь все удаленщики, работающие из-за рубежа, будут платить единый налог - 13-15%. И не важно, резидентом какой страны они являются.

ДНЮ ПОБЕДЫ БЫТЬ!

Еще один указ, который подписал президент: о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. То есть, речь идет про 2025 год, к которому готовиться мы начинаем уже сегодня. Согласно указу, правительство должно за три месяца разработать план мероприятий и представить его главе государства.

ЧТО ЕЩЕ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ:

- Иностранную электронную почту нельзя будет использовать для регистрации на отечественных сайтах.

- Россияне, равно как и российские компании, не смогут работать с иностранными неправительственными организациями, которые не зарегистрированы в российском госреестре.

- Туроператоры, занимающиеся внутренним туризмом или привозящие иностранцев к нам, не будут платить НДС.