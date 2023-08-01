С 1 августа российским пенсионерам повысят пенсии: каким категориям положена прибавка

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С началом последнего летнего месяца у некоторых категорий россиян изменится размер пенсий.

Первая категория - работающие пенсионеры. Как все, наверное, помнят, у неработающих пенсионеров размер заслуженной страховой пенсии каждый год индексируется на величину инфляции. А вот у работающих людей того же возраста этой прибавки нет. Но им полагается другая — в связи с тем, что пенсионер отработал дополнительно еще один год.

С очередным отработанным годом увеличивается стаж и количество пенсионных баллов, исходя из которого и начисляются выплаты. В связи с этим раз в год пенсии работающим пожилым людям пересчитываются, и уже традиционно это делается с 1 августа.

Прибавка за «плюс один год» обычно бывает не слишком большой. Для работающего пенсионера — максимум плюс три пенсионных балла. Сейчас «в деньгах» это 371 руб. 31 коп. (стоимость одного пенсионного балла в 2023 году - 123 руб. 77 коп.).

Но при этом надо иметь в виду, что индексации, которые проводятся для неработающих пенсионеров, для работающего не «сгорают». Когда такой пенсионер все же решит наконец воспользоваться законным правом на заслуженный отдых и перестанет работать, пенсию ему проиндексируют сразу за все пропущенные годы. В итоге она будет все же больше, чем если бы тот же самый человек не продолжал, достигнув пенсионного возраста, какое-то еще время трудиться.

Есть и вторая категория пенсионеров, у которых с 1 августа пересчитают выплаты. Это бывшие летчики и горняки. Члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и некоторые работники угольной промышленности при определенной выслуге лет имеют право на особую доплату к пенсии за опасные условия труда. Сумма надбавки определяется в индивидуальном порядке по сложной формуле. И ее корректируют раз в три месяца — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября.

Важный момент: на эту доплату перечисляют дополнительные взносы работодатели, которые используют труд таких сотрудников. От собранных денег и зависит, как изменится размер надбавки в очередном квартале. К темпам инфляции этот перерасчет не привязан.