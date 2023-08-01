Демонтаж герба СССР с монумента "Родина - мать" в Киеве. Фото: REUTERS

Шойгу рассказал об украинских потерях за июль

Сергей Шойгу, cообщил, что на Ореховском направлении масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону была сорвана. Подразделениями 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка при поддержке авиации и артиллерии 26 и 27 июля в районе Работино уничтожено более четырех рот, 31 танк, из них три немецких Leopard и два французских, плюс 32 бронемашины. В общей сложности — 63 единицы бронетехники. Рссийские силы освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении и железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении. Там, по данным министра обороны, особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк.. Которых подержали 238-я артбригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки. Шойгу подвел итоги июля: «Потери противника составили 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артсистем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши". Прямая трансляция этой сводки на Ужгород, Львов и Ивано-Франковск стимулировала бы процесс денацификации.

Днепр ВСУ пытаются форсировать и несут постоянные потери

Российские военные пресекли очередную попытку ВСУ форсировать Днепр — на этот раз в районе острова Малый Белогрудый. Представитель экстренных служб Херсонщины отметил, что огневым поражением уничтожили лодку и 10 националистов. Также пошла на дно одна лодки и пять бойцов ВСУ в районе Борщевого. Заодно на Херсонском направлении ВС РФ сожгли американскую РЛС AN/TPQ-36, гаубицу М777 с боекомплектом в районе Молодежного, и выровняли позицию подразделений украинских военных в районе Антоновки. Хотя горбатого подровняет только могила.

Чего испугался Запад при ударах по Одессе?

International Business Times сообщает, что по мнению американских военных экспертов, Россия уже применила свой «самый грозный ракетный арсенал» - когда были нанесены точечные удары по военным и портовым объектам в Одессе. Американское издание сообщает, что украинская система ПВО не смогла сбить ни одну из российских ракет «Оникс». IBT констатировало: «Среди прилетевших стрел было не менее семи ракет "Оникс", которые запустили с берегового ракетного комплекса «Бастион». Он расположен в Крыму. И этот обстрел стал одним из самых серьезных инцидентов в новейшей истории региона». Издание с тревогой указывает, что П-800 «Оникс» — это сверхзвуковая ракета, способная развивать такие высокие скорости, которые крайне затрудняют ее перехват новейшими системами ПВО: «Ни одну из крылатых ракет П-800 «Оникс» украинцы не перехватили и не сбили». Наверное потому, что в то же время все силы и средства ПВО были брошены на защиту главнокомандующего, раздававшего ордена и указания генерала в Днепропетровске.

ФСБ задержала трех украинских агентов в Воронежской области

Центр общественных связей ФСБ РФ заявил о задержании в Воронежской области по подозрению в госизмене трех местных жителей, продавшихся за сало с галушкой хуторянам. ЦОС ФСБ сообщил: «Жители Воронежской области оказывали помощь представителям украинской нацорганизации «Правый сектор» (запрещенной в России)...направленной против безопасности РФ». Негодники передавали материалы о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре украинской стороне, и вряд ли распечатками растапливали печь.

Какой ущерб нанесла самостийная водная блокада Крыму

Владимир Константинов, спикер крымского парламента, утверждает, что документально подтвержденный ущерб от водной блокады Крыма со стороны Киева гигантский. Арбитражный суд Крыма на заседании в понедельник постановил начать рассмотрение иска правительства республики к Украине о водной блокаде полуострова по существу 13 сентября 2023 года. Власти республики собрали более 15 тысяч документов. Они проанализируют ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС и косвенный ущерб, нанесенный полуострову водной блокадой. Константинов заявил: «Общая сумма претензий составит более одного триллиона рублей». Пора замораживать счета деятелей Квартала 95 в европейских и американских банках. Но может не хватить.

В незалежной заблокировали «плохие» обменные пункты

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины героически раскрыло зловредную сеть обменных пунктов. Они злостно проводили операции в российских рублях и криптовалюте. Группа физических и юридических лиц совершали денежные переводы криптовалют, электронных денег, российского рубля через запрещенные в самостийной российские платежные системы. В частности, ЮМоnеу и Webmoney. У владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах провели обыски. Обнаружены «явные доказательства» о выводе российской валюты через подпольные обменники. Немного солнечных дебилов в холодной воде.

Раненных ВСУ используют как биометариал

Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России, заявил, что своих раненых бойцов Вооруженные силы Украины используют в качестве биоматериала. По данным Патрушева, украинских военных не только «бросают на мясные штурмы», но также используют как биоматериал для операционных, где у смертельно (или не очень) раненных тайно изымают органы для пересадки богатым западным клиентам. Секретарь Совбеза напомнил, что Зеленский еще в прошлом году подписал закон о трансплантации человеческих органов, допускающий изъятие потрохов патриотов без согласия того, кто отходит в мир иной или его родни. То есть, шестой президент незалежной еще в 2022-м признал, что его «родину» законно расчленяют на почки, легкие, печень, сердце и мозги. Впрочем, с последним уже давно возникли проблемы.

Киев получил 1.25 млрд долларов помощи от США

В Киеве ликуют: самостийная получила очередной грант из Вашингтона - на этот раз в размере 1,25 миллиарда долларов. Немалые деньжищи должны пойти на зарплаты и соцпомощь несчастным украинским бюджетникам. Грант поступил через целевой фонд Всемирного банка. Официально считается, что американские деньги в самостийной используют для «возмещения бюджетных расходов на оплату труда в госорганах, в рамках отдельных программ соцпомощи и других соцвыплат». Наверное, так же, как во Львове «по делу» использовали гуманитарную помощь из США на миллион долларов, которая «испарилась» на самостийных просторах после пересечения польско-украинской границы.

Украинский миллиардер стал немного беднее по решению российского суда

Российские активы Рината Ахметова, украинского миллиардера, арестованы по решению Басманного суда в Москве. СКР обвиняет олигарха в финансировании терроризма. Наложены обеспечительные меры на десятки объектов недвижимости в Белгороде и Севастополе, на акции компании «Белгородметаллоснаб» и пансионата «Горняк», несколько автомобилей и банковские счета с десятками миллионов рублей. Активы принадлежат российской компании «Метинвест Евразия», входящей в бизнес-империю украинского олигарха. По данным «Коммерсанта», в СКР считают, что со счетов российской «дочки» шли средства на финансирование ВСУ и запрещенного в России «Азова». Неправда, что деньги не пахнут.

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