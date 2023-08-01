Демонтаж герба СССР с монумента "Родина - мать" в Киеве.
Фото: REUTERS
Сергей Шойгу, cообщил, что на Ореховском направлении масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону была сорвана. Подразделениями 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка при поддержке авиации и артиллерии 26 и 27 июля в районе Работино уничтожено более четырех рот, 31 танк, из них три немецких Leopard и два французских, плюс 32 бронемашины. В общей сложности — 63 единицы бронетехники. Рссийские силы освободили населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на Краснолиманском направлении и железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении. Там, по данным министра обороны, особо отличились 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк.. Которых подержали 238-я артбригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки. Шойгу подвел итоги июля: «Потери противника составили 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артсистем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши". Прямая трансляция этой сводки на Ужгород, Львов и Ивано-Франковск стимулировала бы процесс денацификации.
Российские военные пресекли очередную попытку ВСУ форсировать Днепр — на этот раз в районе острова Малый Белогрудый. Представитель экстренных служб Херсонщины отметил, что огневым поражением уничтожили лодку и 10 националистов. Также пошла на дно одна лодки и пять бойцов ВСУ в районе Борщевого. Заодно на Херсонском направлении ВС РФ сожгли американскую РЛС AN/TPQ-36, гаубицу М777 с боекомплектом в районе Молодежного, и выровняли позицию подразделений украинских военных в районе Антоновки. Хотя горбатого подровняет только могила.
International Business Times сообщает, что по мнению американских военных экспертов, Россия уже применила свой «самый грозный ракетный арсенал» - когда были нанесены точечные удары по военным и портовым объектам в Одессе. Американское издание сообщает, что украинская система ПВО не смогла сбить ни одну из российских ракет «Оникс». IBT констатировало: «Среди прилетевших стрел было не менее семи ракет "Оникс", которые запустили с берегового ракетного комплекса «Бастион». Он расположен в Крыму. И этот обстрел стал одним из самых серьезных инцидентов в новейшей истории региона». Издание с тревогой указывает, что П-800 «Оникс» — это сверхзвуковая ракета, способная развивать такие высокие скорости, которые крайне затрудняют ее перехват новейшими системами ПВО: «Ни одну из крылатых ракет П-800 «Оникс» украинцы не перехватили и не сбили». Наверное потому, что в то же время все силы и средства ПВО были брошены на защиту главнокомандующего, раздававшего ордена и указания генерала в Днепропетровске.
Центр общественных связей ФСБ РФ заявил о задержании в Воронежской области по подозрению в госизмене трех местных жителей, продавшихся за сало с галушкой хуторянам. ЦОС ФСБ сообщил: «Жители Воронежской области оказывали помощь представителям украинской нацорганизации «Правый сектор» (запрещенной в России)...направленной против безопасности РФ». Негодники передавали материалы о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре украинской стороне, и вряд ли распечатками растапливали печь.
Владимир Константинов, спикер крымского парламента, утверждает, что документально подтвержденный ущерб от водной блокады Крыма со стороны Киева гигантский. Арбитражный суд Крыма на заседании в понедельник постановил начать рассмотрение иска правительства республики к Украине о водной блокаде полуострова по существу 13 сентября 2023 года. Власти республики собрали более 15 тысяч документов. Они проанализируют ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС и косвенный ущерб, нанесенный полуострову водной блокадой. Константинов заявил: «Общая сумма претензий составит более одного триллиона рублей». Пора замораживать счета деятелей Квартала 95 в европейских и американских банках. Но может не хватить.
Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины героически раскрыло зловредную сеть обменных пунктов. Они злостно проводили операции в российских рублях и криптовалюте. Группа физических и юридических лиц совершали денежные переводы криптовалют, электронных денег, российского рубля через запрещенные в самостийной российские платежные системы. В частности, ЮМоnеу и Webmoney. У владельцев обменных платформ в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах провели обыски. Обнаружены «явные доказательства» о выводе российской валюты через подпольные обменники. Немного солнечных дебилов в холодной воде.
Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России, заявил, что своих раненых бойцов Вооруженные силы Украины используют в качестве биоматериала. По данным Патрушева, украинских военных не только «бросают на мясные штурмы», но также используют как биоматериал для операционных, где у смертельно (или не очень) раненных тайно изымают органы для пересадки богатым западным клиентам. Секретарь Совбеза напомнил, что Зеленский еще в прошлом году подписал закон о трансплантации человеческих органов, допускающий изъятие потрохов патриотов без согласия того, кто отходит в мир иной или его родни. То есть, шестой президент незалежной еще в 2022-м признал, что его «родину» законно расчленяют на почки, легкие, печень, сердце и мозги. Впрочем, с последним уже давно возникли проблемы.
В Киеве ликуют: самостийная получила очередной грант из Вашингтона - на этот раз в размере 1,25 миллиарда долларов. Немалые деньжищи должны пойти на зарплаты и соцпомощь несчастным украинским бюджетникам. Грант поступил через целевой фонд Всемирного банка. Официально считается, что американские деньги в самостийной используют для «возмещения бюджетных расходов на оплату труда в госорганах, в рамках отдельных программ соцпомощи и других соцвыплат». Наверное, так же, как во Львове «по делу» использовали гуманитарную помощь из США на миллион долларов, которая «испарилась» на самостийных просторах после пересечения польско-украинской границы.
Российские активы Рината Ахметова, украинского миллиардера, арестованы по решению Басманного суда в Москве. СКР обвиняет олигарха в финансировании терроризма. Наложены обеспечительные меры на десятки объектов недвижимости в Белгороде и Севастополе, на акции компании «Белгородметаллоснаб» и пансионата «Горняк», несколько автомобилей и банковские счета с десятками миллионов рублей. Активы принадлежат российской компании «Метинвест Евразия», входящей в бизнес-империю украинского олигарха. По данным «Коммерсанта», в СКР считают, что со счетов российской «дочки» шли средства на финансирование ВСУ и запрещенного в России «Азова». Неправда, что деньги не пахнут.
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