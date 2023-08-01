Вопрос дня: Зачем нужен цифровой рубль? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Мария Бутина, депутат Госдумы:

- Это важно для регулирования криптовалюты в России. Введение цифрового рубля - своего рода эксперимент. Посмотреть в тестовом режиме, как работает цифровая платежная единица. Кроме того, цифровой рубль предполагает больше прозрачности. Я сама обязательно буду пользоваться цифровым рублем.

Павел Медведев, финансовый омбудсмен:

- Есть надежды, что расчеты с цифровым рублем будут бесплатными, без комиссий. ЦБ хочет, чтобы все было чисто и красиво и чтобы рубль был устойчивым. Сам я перевожу небольшие оплаты по системе быстрых платежей, 8 - 10 тысяч, и необходимости обращаться к цифровому рублю пока не вижу.

Дина Крылова, завлабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ:

- Цифровой рубль нужен для предпринимательской деятельности, для госконтрактов - там он может иметь решающее значение. Все бюджетные средства будут «помечены» цифровым рублем, их нельзя будет украсть, положить к себе в карман. Это позволит снизить уровень возможной недобросовестности исполнителей госзаказов. Это мера повышения добросовестности расчетов. Если финансовые операции поставлены под сомнение: откуда источники средств, где назначение платежа, - прибегают к цифровому рублю. И с ним снимаются все вопросы.

Дмитрий Козаченко, винодел, доцент кафедры виноградарства Кубанского агроуниверситета:

- Честно скажу, я пока не представляю, что это такое - цифровой рубль . Ну есть же, скажем, Сбербанк, ну ведь почти любые платежи можно в нем провести. И зачем что-то еще? Всего хватает в платежной системе. Я считаю, что это излишняя мера.

Алексей, читатель сайта KP.RU:

- Цифровой рубль можно «запрограммировать». Например, выплачивают детские пособия в цифровых рублях, а купить на них алкоголь и сигареты нельзя в магазине. Так государство будет знать, что все платежи будут идти по целевому назначению. Вторая выгода: Центробанк сможет напрямую перечислять деньги гражданам и организациям, минуя коммерческие банки. То есть устраняется лишнее звено в цепи. Наконец, цифровой рубль невозможно потерять или украсть. В его коде всегда записано, кто является его последним владельцем.

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