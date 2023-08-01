Военная спецоперация на Украине 1 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Члены экипажа ТОС-1А "Солнцепек" в зоне СВО. Фото: Александр Река/ТАСС

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2023 года.

Вооруженные силы (ВС) России вытеснили украинские войска из села Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Новопетровка Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Всего Воруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 100 снарядов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, 31 июля, доложил о том, что Вооруженные силы (ВС) России освободили Ковалевку и Сергеевку на Краснолиманском направлении.

Вооруженные силы Украины обстреляли кафе в центре Новой Каховки. В результате происшествия ранен один мирный житель.

Количество погибших в результате обстрела украинскими войсками Донецка выросло до трех человек. Два жителя погибли в Ворошиловском районе, еще одна женщина – в Куйбышевском районе. Кроме того, еще один человек погиб в Горловке.

Киевский режим использует раненых солдат в качестве биоматериала, тайно изымая у них внутренние органы для трансплантации. Об этом рассказала секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Карелии.

ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Противник потерял до 140 военных в атаках у Кременной и Кузьмино в ЛНР.

Российские войска уничтожили три диверсионные группы ВСУ в Запорожской области. ВС России также пресекли деятельность еще двух ДРГ украинской армии.

ВС РФ отразили 11 атак ВСУ в ходе попыток наступления на Донецком направлении. Российские военные также уничтожили более 220 солдат ВСУ.

Российские войска уничтожили цех по сборке беспилотников ВСУ под Харьковом. Также ВС России уничтожили склад боеприпасов противника в ДНР.

Военнослужащие подразделения «Запад-Ахмат» нанесли упреждающий удар по позициям Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Вооруженные силы Украины 31 июля обстреляли село Басань в Запорожской области.