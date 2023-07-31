Герой спецоперации «Z» капитан Поплевко починил и испытал миномет в деле

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов предупреждал: «Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

ВЫЖДАЛ ПОКА ВРАГ СТЯНЕТ ТЕХНИКУ

Старший лейтенант Александр Черкасов

«Командир минометной батареи старший лейтенант Александр Черкасов выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке обороняющихся подразделений на одном из тактических направлений. В ходе воздушной разведки, применив беспилотный летательный аппарат, обнаружил замаскированный опорный пункт противника. Скрытно наблюдая за действиями боевиков, Александр пришел к выводу, что противник готовится к атаке на позиции российских войск. Оценив ситуацию, Черкасов оперативно передал координаты вражеского опорного пункта своим подчиненным, а сам продолжил наблюдать за действиями боевиков. Вскоре противник стал стягивать на данном направлении дополнительные силы для последующего прорыва обороны ВС РФ. Выждав, когда в зоне поражения минометной батареи оказалось большое количество живой силы и военной техники, Андрей дал команду минометчикам на поражение цели, а сам продолжил корректировать огонь. Благодаря профессионализму Черкасова и грамотным действиям его подчиненных, прицельными минометными ударами был уничтожен опорный пункт противника с находящимися там боевиками и военной техникой. Смелость и отвага старшего лейтенанта Андрея Черкасова сорвали наступление противника на данном направлении».

ПОЧИНИЛ И ИСПЫТАЛ МИНОМЕТ В ДЕЛЕ

Капитан Александр Поплевко

«Подразделение капитана Александра Поплевко выполняло боевую задачу по восстановлению поврежденной в результате боя техники. Находясь вблизи линии боевого соприкосновения с противником, военнослужащие четко и слажено выполняли ремонтные работы, а отремонтированная техника оперативно возвращалась подразделениям для последующего боевого применения. В один из дней противник, стремясь сорвать снабжение российских подразделений, атаковал колонну восстановленных изделий, движущихся в район активного ведения боевых действий, применив при этом миномет. Мгновенно оценив ситуацию, Поплевко дал команду своему заместителю вывести колонну из-под огня, а сам, определив позицию вражеского минометного расчета, вместе с подчиненными оперативно перевел транспортируемый восстановленный миномет в боевое положение и прицельным залпом подавил огневую точку противника. В результате самоотверженных и смелых действий капитана Александра Поплевко техника была в срок и без повреждений доставлена в заданный район».

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