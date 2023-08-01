Фото: кадр из сериала "Эйфория"

Актер Ангус Клауд скончался в возрасте 25 лет в своем доме в Окленде. Звезду популярного сериала "Эйфория" без сознания нашла мать. Она позвонила в службу спасения. Женщина заявила, что у сына не прощупывается пульс. Прибывшие на место врачи оказались бессильны. Он был объявлен мертвым на месте происшествия. Причиной смерти актера могла стать передозировка.

Причина смерти 25-летней звезды "Эйфории" Ангуса Клауда

Ангус Клауд мог умереть от передозировки антидепрессантами, пишет TMZ. Такую причину смерти называют в окружении знаменитости.

Последние два года он находился в ужасном состоянии. Смерть горячо любимого отца, которого артист похоронил в Ирландии за неделю до своей кончины, вероятно, совсем подкосила звезду.

Остается неизвестным, была ли смерть случайной или это был суицид, мысли о котором, по признаниям близких, преследовали Ангуса. Родня сделала полное боли заявление.

"С тяжелейшим сердцем мы должны были сегодня попрощаться с невероятным человеком. Как художник, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях. Мы надеемся, что мир помнит его за его юмор, смех и любовь ко всем. Мы просим о понимании в настоящее время, поскольку мы переживаем эту разрушительную потерю", - сообщила его семья.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Наргиз Закирова разоблачила русский шоубизнес, а Настя Ивлеева сыграет Мальвину в новом сериале (подробнее)