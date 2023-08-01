Начальник Генштаба России посетил командный пункт Запорожского направления

Герасимов обратил внимание офицеров на своевременное выявление противника

Минобороны России опубликовало кадры посещения начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым передового пункта управления группировки войск на Запорожском направлении. Это плохой знак для украинских вооруженных формирований. Он говорит о принятии каких-то серьезных стратегических решений, которые могут коренным образом изменить расстановку сил на линии соприкосновения.

«В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции генерал армии проверил передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении. На командном пункте глава Генштаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Романчука по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на Ореховском тактическом направлении», - говорится в сообщении.

Герасимов обратил внимание офицеров на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы.

Пример такой боевой работе минувшей ночью подали команды патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков» в 340 километрах юго-западнее Севастополя. Киевский режим попытался атаковать наших моряков тремя морскими безэкипажными катерами. Но катера противника были вовремя выявлены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

Также прошлой ночью хорошо отработали подразделения сил противовоздушной обороны. Они предотвратили атаку дронов на объекты столичного региона.

«Два украинских беспилотника были сбиты в Одинцовском и Нарофоминском районах Московской области, еще один под воздействием средств радиоэлектронной борьбы потерял управление и упал на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити», - говорится в сообщении Минобороны России.