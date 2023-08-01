Выгодных штрафов скоро не будет

Если грузовик проходит в сутки более 900 километров, перевозчику выгоднее заплатить штраф Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Минтранс России подготовил поправки в статьи 3.5 и 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по которым сумма штрафа будет увеличена с 5 до 20 тысяч рублей. Поправки опубликованы на портале regulation.gov.ru.

«Платон» на дорогах действует почти восемь лет. За это время Дорожный фонд России пополнился на 237 млрд. рублей. Эти деньги ускорили строительство и ремонт 130 мостов и 4 тысяч км дорог. Свою лепту в развитие дорожной инфраструктуры внесли и нарушители: штрафы за неуплату, которые взымает Ространснадзор, тоже напрямую идут на ремонт и строительство дорог.

Впрочем, нарушителей это беспокоит мало, для них главное – избежать оплаты. С чем не согласны большинство добросовестных грузоперевозчиков, поддерживающих идею о равных условиях для всех компаний.

ВЫГОДНЫЕ ШТРАФЫ

Почему возникает конкурентное неравенство? Потому, что платить штрафы в случае невнесения платы за использование федеральных трасс выгоднее, чем перечислять средства за пройденный километраж в «Платон». Получилось так потому, что в 2015 году по инициативе комитета по транспорту Госдумы, размер штрафов за проезд без внесения платы в «Платон» был снижен до 5 тысяч рублей. До этого момента индивидуальные предприниматели платили 40 тысяч, а юридические лица - 450 тысяч рублей. Снижение штрафов было оправданным, потому что тариф «Платона» составлял 1,53 рубля за один километр пути. А со временем он вырос почти вдвое, размер штрафа остался прежним и платить его стало выгоднее.

И это сразу отразилось на статистике нарушений. По данным Ространснадзора, за последние три года количество штрафов за «бесплатный» проезд увеличилось более чем на 47 %. При этом, как отмечают в ведомстве, такой рост не связан с сопоставимым ростом количества транспортных средств у грузоперевозчиков, которое по данным системы взимания платы за тот же период выросло только на 36 %.

С 2019 года по 2022 год в 3,68 раза выросло количество постановлений, штраф по которым уплачен в размере 50% от его общей суммы. Иными словами – платить в ряде случаев оказывается выгоднее.

-Сегодня существует проблема, при которой недобросовестные перевозчики приспособились платить штрафы и не вносить плату в СВП «ПЛАТОН», что является для них экономически более выгодно. В настоящее время, в связи с индексацией, сумма оплаты приблизилась к той грани, когда происходит как раз такое стимулирование ухода от оплаты. В связи с этим необходимо внести изменения в размер штрафа для обеспечения равных условий конкуренции среди перевозчиков, - объяснил вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев.

По его словам, надо продолжить работу по выявлению случаев, когда, по мнению перевозчиков, происходит неправомерное привлечение владельца транспортного средства к административной ответственности за неоплату по системе «ПЛАТОН». К сожалению, такие жалобы есть, но анализ в большинстве случаев показывает, что сами водители нарушают правила использования бортовых устройств.

По словам исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольги Федоткиной, добросовестным перевозчикам необходимы равные конкурентные условия, чтобы те, кто играет по правилам, не оказывались в невыгодном положении по сравнении с теми, кто привык работать в «серой» зоне.

-Сегодня государству как никогда важно принимать именно те решения, которые могут оказать действительную помощь участникам рынка. Ситуация с неуплатами в «Платон» неоднократно поднималась на встречах представителей бизнеса и профильных ведомств, и все добросовестные участники рынка были согласны с тем, что единственный способ урегулировать ситуацию – это усиление штрафных санкций для тех, кто не вносит плату, - прокомментировала Ольга Федоткина.

ЧТО В ЦИФРАХ?

Штрафная «арифметика» сегодня выглядит так. Если грузовик проходит в сутки более 900 километров, перевозчику выгоднее заплатить штраф. Ведь если действовать оперативно, то платить придется не 5 тысяч, а вдвое меньше.

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 12.213 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», уже готов. Платить нарушители будут 20 тысяч. А 50-процентная скидка сохранится, если штраф будет оплачен не позднее 20 дней с даты вынесения постановления.

ЧТО ГОВОРЯТ ПЕРЕВОЗЧИКИ?

-Использование противоправных схем некоторыми участниками рынка ставит нас и других добросовестных перевозчиков в неравные условия. Являясь одной из крупнейших логистических компаний страны, мы вносим огромный вклад в пополнение Дорожного фонда, и хотим, чтобы все играли по одинаковым правилам. Наша компания старается вносить посильный вклад в обеление рынка, в том числе участвуя в разработке различных законопроектов и инициатив. Мы делали и продолжаем делать все возможное, чтобы грузоперевозки в России стали ещё более прозрачными для грузовладельцев. В этом году мы стали лауреатом рейтинга «Надежный перевозчик России», что является подтверждением наших усилий», - сказал президент Группы компаний «ИТЕКО» Евгений Бабаев.

Год назад в целях поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды был создан рейтинг «Надежный перевозчик России», на основании данных в СВП «Платон». Инициатором создания рейтинга выступил Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики при поддержке Минтранса России. В этом году лауреаты были награждены во второй раз. Интересно, что одним из критериев попадания в рейтинг стало как раз минимальное количество штрафов у компании - чем их меньше– тем лучше позиция в рейтинге.

-«Платон» - это не только финансирование Дорожного фонда, но еще источник достоверных статистических данных о грузоперевозках. Так, уклонение от уплаты ряда участников рынка приведет к искажению объективной картины отрасли, когда часть компаний уйдет с «радаров» и не будет отражаться в официальной статистике. Мы, как крупнейший перевозчик, с парком из более 4 тысяч собственных грузовых автомобилей, выступаем за равные конкурентные условия, - отметил управляющий директор X5 Transport Кирилл Кузьменко.