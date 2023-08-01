Ридикюль в горошек, «избушка на курьих ножках», «треугольник» со стразами: сколько стоят сумки Брухуновой, Водонаевой и Мамаевой

Татьяна Брухунова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Правильно подобранные аксессуары могут задать тон всему образу, поэтом на них лучше не экономить. Собственно, так и делают наши знаменитости, отдавая предпочтение люксовым брендам. Порой за сумку звезды готовы выложить несколько миллионов рублей! Что ж, красиво жить не запретишь. Рассказываем, какие аксессуары на лето выбирают Алсу, Татьяна Брухунова, Ольга Бузова и другие.

Татьяна Брухунова

Сумка Louis Vuitton

Цена: 221 000 рублей

«Ну и вырядилась!» — подумают многие, глядя на жену Петросяна Татьяну Брухунову. Бабушкин кардиган, желтые резиновые сапоги и сумка в горошек. Кстати, последняя и является главным акцентом, под который Татьяна искусно собрала весь свой самобытный образ. Сумка Брухуновой — из недавней коллаборации бренда Louis Vuitton с эксцентричной японской художницей Яей Кусамой. Визитной карточкой Кусамы является горох, которым она покрывает буквально все. А теперь посмотрите, как мастерски Татьяна подобрала другие детали своего лука под разноцветные горошины на сумке и вписала французский люксовый бренд в антураж подмосковной усадьбы. Колоритно и очень в духе Кусамы. Кстати, цена сумки составляет 221 000 рублей, что относительно недорого для LV.

Ольга Бузова

Ольга Бузова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сумка Chanel

Цена: ~ 500 000 рублей

Для поездки на экскурсию на винодельню в ЮАР во время съемок шоу «Звезды в Африке» Ольга Бузова составила романтичный образ из актуальной плиссированной юбки и джемпера. Телеведущая сделала акцент на миниатюрной алой сумке Chanel стоимостью примерно пол миллиона рублей. В тон аксессуару Оля подобрала босоножки и украшения. Образ получился интересным. Хороший пример, как можно сочетать брендовые аксессуары с одеждой из масс-маркета. Единственное, что джемпер менее толстой вязки смотрелся бы уместнее.

Алсу

Алсу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сумка Kelly Hermes

Цена: от 3-4 млн рублей

Алсу предпочитает тяжелый люкс: летний образ, состоящий из рубашки в актуальном стиле Barbiecore и джинсовых шорт, певица дополняет голубой сумкой от Hermes. Модель Kelly, ставшая культовой, получила свое название в честь принцессы Монако. По легенде именно этой сумкой Грейс Келли прикрывала беременный живот, когда ее пытались сфотографировать папарацци. Модели Kelly и Birkin (свое название получила в честь Джейн Биркин) являются самыми востребованными, и чтобы их заполучить, нужно «встать в очередь» и ждать несколько лет! Разумеется, цены на сумки в открытом доступе не найти, но можно предположить, что стоимость «Kelly» в редком голубом цвете, как у Алсу, начинается от 3-4 млн рублей.

Алена Водонаева

Алена Водонаева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сумка Djozeffinna Embroidery

Цена: 100 000 рублей

Сумка в виде избушки на курьих ножках и мрачное готичное платье в стиле Мортиши Аддамс — в таком ведьминском прикиде Алена пришла на премию RU TV. Даже трудно представить, кому эксцентричная сумка с куриными ногами подойдет больше, чем Водонаевой. Вы только посмотрите, как она идеально сочетается с длиннющими ногтями звезды. Стоит отдать должное Водонаевой: она одна из немногих, кто популяризирует отечественные бренды, регулярно появляясь в них на светских событиях. «Избушка» из бархата с ручной вышивкой создана российским дизайнером по имени Джозефинна и стоит 100 000 рублей. По вашему желанию рукодельница может сделать любую вышивку. А спрос на ее сумки настолько велик, что ждать придется минимум несколько месяцев.

Валя Карнавал

Валя Карнавал Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сумка Blumarine

Цена: ~ 100 000 рублей

Блестящие джинсы, секси-корсет с ленточками, заколочки — образ 21-летней Вали составлен в лучших традициях блогеров. Лук идеально дополняет молодежная сумка от итальянского бренда Blumarine. Аксессуар, украшенный стразами и цепочкой с бабочками, из прошлогодней весенне-летней коллекции, потому его уже не купить. Но зная примерный ценовой ряд Blumarine, можно предположить, что сумка стоила примерно 100-150 000 рублей.

Виктория Боня

Виктория Боня Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сумка Balenciaga

Цена: ~ 215 000 рублей

Боня, которая живет в Монако и учит своих подписчиков общаться со вселенной, выбирает сумку от бренда грузинского дизайнера Демны Гвасалии в трендовом оттенке металлик. Стоит отметить, что Демна как только не оскандалился. Помните историю, когда в интервью Собчак он якобы попросил Бузову не надевать его вещи? А потом Ольга на всю страну выясняла, почему она не может носить куртку, которую купила на кровно заработанные деньги. В прошлом году Гвасалия выпустил рекламу с участием детей, и его чуть не «запретили» во всем мире. После слезных извинений и раскаяния Демна продолжил «творить». У Бони одна из самых популярных моделей Balenciaga — Hourglass, цена которой 2150 евро, около 215 000 рублей. Сумку она сочетает с пижамным костюмом от своего бренда с принтом туаль де Жуи, позаимствованным у Christian Dior.

Алана Мамаева

Сумка Prada

Цена: ~ 327 500 рублей

Заклятая врагиня Бони Алана Мамаева не отстает и носит не менее яркую сумку от Prada, которая сверкает буквально за версту. Еще бы, ведь стильный аксессуар в виде фирменного треугольника бренда полностью покрыт стразами. Кстати, Мамаева, как и Боня, тоже начала шить одежду. И блестящую Prada за $3,600 (примерно 327 500 рублей) она как раз комбинирует с толстовкой и джоггерами от собственного бренда. На спинке толстовки стразами скромно «написано» Alana Mamaeva…

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сумка Chanel

Цена: ~ 910 000 рублей

У 54-летней Светланы можно поучиться, как составлять элегантные круизные (и не только) образы в духе Коко Шанель, которая обожала жемчуг и полоску. Ассиметричный топ на одно плечо, трендовая макси юбка и аксессуары, которые задают тон всему луку. Актуальные узкие очки, серьги с жемчугом, шейный платок и, конечно же, гвоздь программы — полосатая сумка Chanel стоимостью почти $10 000 (примерно 910 000 рублей). Плюс балетки в полоску, тоже от Chanel. Можно сказать лишь одно — роскошно! Завидуем молча.

Марина Ермошкина

Марина Ермошкина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сумка Gucci x Balenciaga

Цена: от 300 000 рублей

Пиаршик всея Руси Марина Ермошкина, которая на камеру резала сумку Chanel (из-за скандала, когда бренд отказался продавать сумку покупательнице из России), в обычной жизни с зарубежными люксовыми брендами все-таки не расстается. Так, на одном светском мероприятии Марина была замечена с сумкой из коллаборации Gucci и Balenciaga 2021 года выпуска. У Марины все та же модель Hourglass, что и у Бони, но покрыта узнаваемой монограммой Gucci. Сумка классная, но в образ Ермошкиной как-то не вписывается. Тут надо менять либо платье, либо сумку. Лучше платье.

Равшана Куркова

Равшана Куркова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сумка Chanel

Цена: ~ 500 000 рублей

У многих Chanel ассоциируется с жемчугами и твидовыми костюмами для взрослых дам. Однако большинство люксовых брендов уже давно омолаживают аудиторию, выпуская более современные и неформальные модели. Посмотрите на поясную сумку Chanel, которую Равшана Куркова вписывает в расслабленный базовый образ, состоящий из простой белой футболки, джинсов и кед.