Суд приговорил агента СБУ к 12 годам колонии в Краснодарском крае

Установлено, что россиянин установил контакт с представителями Службы безопасности Украины

В Краснодарском крае вступил в законную силу приговор краевого суда в отношении 35-летнего гражданина России Артура Катрычко, который объяснял работу на Службу безопасности Украины (СБУ) своей антивоенной позицией.

- Медлить было нельзя, агент СБУ мог получить секретные данные. После ареста у него были обнаружены цифровые следы преступления, а также сведения, которые он похитил у государственной организации. У осужденного также нашли крупные суммы в долларах и евро, которыми с ним расплачивались иностранные спецслужбы, — рассказывает оперативный сотрудник УФСБ России по Краснодарскому краю.

Валюта Катрычко еще долго не понадобиться: суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 («Государственная измена») УК РФ.

«Установлено, что россиянин установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и по их заданию за денежное вознаграждение получал и передавал за рубеж сведения, ставшие ему известными в рамках осуществления служебной деятельности и которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации», — отметили в ЦОС ФСБ России.