Министр сельского хозяйства Тамбовской области Алена Сытова: Экспортный потенциал региона обеспечивает высокую конкурентоспособность на международных рынках

- Какую долю занимает агропромышленный комплекс в экономике Тамбовской области?

-Тамбовская область является исконно аграрным регионом: 30% валового регионального продукта дает агропромышленный комплекс. Наше основное богатство - это плодородные черноземные почвы, которые занимают 87% сельзозугодий. А площадь пашни составляет 2 миллиона гектаров. Мы специализируемся на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля. В 2022 году с полей собрано 4,5 миллиона тонн зерна, 800 тысяч тонн подсолнечника, более 4 миллионов тонн сахарной свеклы, около 300 тысяч тонн сои. В рейтинге регионов Тамбовская область - на третьем месте по объемам производства сахарной свеклы, на одиннадцатом — по зерну. По производству муки Тамбовская область занимает третью позицию в России.

В животноводческой отрасли регион занимает второе место в России по производству мяса птицы и пятое - по производству свинины.

- Если говорить об экспорте, то какое место в нем занимает Африка?

- Тамбовская область успешно решает задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. Мы достигли такого уровня производства, что уже активно развиваем экспорт и намерены увеличить объем поставок в страны Африки.

Предприятия агропромышленного комплекса Тамбовщины успешно сотрудничают с рядом стран Центральной, Западной и Восточной Африки. В основном это экспорт сельскохозяйственной продукции: свинины, мяса птицы, сахара, пшеницы, кукурузы, муки. Объемы экспорта будут наращиваться.

По данным «Агроэкспорта» объем экспорта продукции АПК Тамбовской области в фактических ценах за период 2021-2022 гг. составил 664 млн долл. США. В этом объеме Африка имеет небольшую долю - 27 миллионов.

Но торговля с африканскими странами динамично растет. Например, в Марокко поставки сахара в первом полугодии 2023 года увеличились в 10 раз по сравнению с аналогичным периодам предыдущего года. Очень большой объем мяса и мясной продукции мы поставляем в Анголу.

Более перспективными направлением для дальнейшего развития сотрудничества мы считаем север африканского материка: Египет, Марокко, Тунис. Из всех африканских стран именно эти являются крупными торговыми партнерами Российской Федерации.

Для расширения поставок продукции агропромышленного комплекса региона в страны Африки приоритетной является задача развития новых логистических коридоров.

По поручению главы области Максима Егорова Правительство прорабатывает вопросы оптимизации и координации транспортных потоков, модернизации автотранспортной и железнодорожной инфраструктуры, эффективного территориального размещения складских площадей, внедрения цифровых технологий.

Региональный Центр поддержки экспорта помогает сельхозпроизводителям выходить на внешние рынки. Мы надеемся наладить на форуме взаимовыгодные связи. Два предприятия уже ведут переговоры. Это Сабуровский комбинат хлебопродуктов — лидер в мукомольной промышленности России, и Инжавинский маслобойный завод, производящий подсолнечное масло, востребованное в Африке.

К сожалению, немногие предприятия принимают участие в саммите, но мы здесь как раз и решаем общие задачи по расширению конструктивного взаимодействия с другими странами.

- Что помогает региону достигать лидерства? Технологии, чернозем, погода?

- Тамбовская область - территория рискованного земледелия. Погода оказывает существенное влияние на производство. Но современные технологии позволяют нивелировать эти риски. Кроме того, успешно проводится агрострахование. Более четверти посевов застрахованы. В целом наш регион - один из лидеров по агрострахованию в стране.

Сейчас мы активно работаем над внедрением в производственные процессы беспилотных летательных аппаратов. Они используются для обработки растений об болезней, для внесение жидких и сыпучих удобрений. Кроме того, в некоторых случаях даже может осуществляться посев мелкосемянных культур. Вообще, применение беспилотников имеет некоторые преимущества перед наземной техникой и навесным оборудованием. Это экономия времени, денег, точность обработки полей.

Наш агросектор вносит определенный вклад в развитие космонавтики. У нас на территории региона есть замечательный экспериментальный центр «М-Конс», который разрабатывает меню и производит питание для российских экипажей. Завод является участником проекта «Марс-500». На международную космическую станцию поставляются продукты питания функционального назначения и свежие яблоки. Космические рационы составляются с учетом вкусовых предпочтений членов российских экипажей. В меню российского экипажа есть суп-пюре из зеленого горошка, солянка овощная из свежей капусты, соус томатный «Мичуринский», салат витаминный «Мичуринский», фрутомусс из яблок и многое другое.

Развитие производства продуктов функционального питания для космонавтов, спортсменов, других категорий потребителей — перспективное направление перерабатывающей промышленности. Кстати отмечу, что Мичуринск - единственный наукоград аграрного профиля в Российской Федерации.

- Насколько активно аграрии Тамбовской области используют цифровые технологии?

- Еще восемь лет назад буквально единицы наших аграриев использовали систему технологии точного земледелия. А сейчас — более 60 сельхозпредприятий. Передовые хозяйства — их более сотни - применяют и систему параллельного вождения.

Цифровые технологии используются в системе умного орошения, почвенных датчиках, автономных метеостанциях. В промышленном садоводстве также есть система «Умный сад», «Умное хранилище», реализуются проекты строительства умных теплиц. Проект «Умная теплица» тоже нашел применение на тамбовской земле. Мичуринский тепличный комплекс с управляемым микроклиматом, автоматизированной системой полива, системой досвечивания растений будет расширяться с 60 до 90 гектаров. Он станет если не самым крупным в России по объемам продукции, то самым крупным комплексом под одной крышей.

Находят применение и технологии Big Data - системы умного орошения, почвенные датчики, автономные метеостанции

Цифровизация позволяет перейти к высокотехнологичному и прозрачному взаимодействию всех участников сельскохозяйственного рынка. Тамбовская область стала первой, где тестировалась, а сейчас активно внедряется система Министерства сельского хозяйства о землях сельхозназначения, система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности. Кроме того, все наши сельскохозяйственные товаропроизводители с 1 сентября прошлого года участвуют в программе прослеживаемости зерна в ГИС «Зерно».

Совокупность технологий и информации обеспечивает оперативное принятие правильных решений.