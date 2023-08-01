Песков: экипаж «Алёши», разбивший танковую колонну ВСУ, наградят за героизм

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 1 августа, журналист «Комсомольской правды» обсудил с официальным представителем Кремля видео - как как русский танкист в одиночку остановил восемь бронемашин ВСУ.

… - Дмитрий Сергеевич, и вчера, и сегодня вся Россия обсуждает видеосюжет, как русские танкисты или танк «Алеша» остановил колонну украинских неонацистов, 8 бронемашин. Разные варианты народ просматривает, с «запикиванием» без «запикивания». Без запикивания более впечатляющие. В Кремле видели этот сюжет? Как его оценивают, какие у вас впечатления? Смотрел ли президент?

- Конечно, видели, - подтвердил Песков. - Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости за наших военных, это действительно так. Это совершенно уникальные кадры, уникальная ситуация, которую можно почти в учебниках разбирать.

- Этот сюжет уже пошел за пределы России, - продолжил я. - В частности, в Индии его очень активно просматривают. Я думаю, он пойдет по Земному шару. Вот такие вещи, они могут переломить сознание наших бывших партнеров, наших врагов, они поняли, с кем они связались?

- Не думаю, что это возможно, и не думаю, что они… Поймут со временем, скорее всего.

- А «Алешу» наградят?

- С большой долей уверенности могу сказать, что да.

- Спасибо вам огромное, Дмитрий Сергеевич.

- Пожалуйста.

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