Одна галактика ест другую: На небе появилось страшное предупреждение землянам

Телескоп фотографировал область, где формируются новые звезды

На свежей фотографии космического телескопа Джеймса Уэбба – четко видимый вопросительный знак. Фигурка мелкая, чтобы ее обнаружить, фото нужно хорошенько увеличить. Но мелкая – это если смотреть с Земли. А так-то артефакт простирается на тысячи, если не миллионы, световых лет.

Телескоп фотографировал область, где формируются новые звезды. Эти объекты открыты только в 1977 году, и там творится сущий ад. Юные звезды исторгают из себя потоки плазмы, прыщут радиацией, и жить там решительно невозможно. Точно так же вело себя и наше Солнце! Хорошо, что не застали.

Картинку получили на прошлой неделе, но ничего странного поначалу не рассмотрели. Пишут, что аспирант, который искал на фото битые пиксели и прочие нарушения, сильно увеличил изображение и даже подпрыгнул на стуле: что это? В самом деле, что это?

Даже на (относительно) серьезных научных порталах пишут, что это предупреждение человечеству. Что творите? Что будете делать завтра? Зачем рубите сук, на котором сидите? Хотя знак вопроса можно подставить под массу других высказываний. Например, «как мне пройти до станции метро?» Мнения расходятся только в том, кто оставил послание. Иные вспоминают о Боге, другие – об инопланетянах. До объекта примерно 1470 световых лет. Допустим, инопланетяне посетили Землю такое количество лет назад, примерно в V веке нашей эры, стало быть. Увидели, что Римская империя рушится, библиотеки сжигаются, народ забросил нравственность и пропадает на стадионах, наслаждаясь самыми низкопробными зрелищами. «О, эти ребята зайдут далеко», подумали инопланетяне, и соорудили такую штуку в расчете, что человечество изобретет хорошие телескопы через 1,5 тысячи лет и увидит.

Красивая версия, вот только знак вопроса придумали в XVI веке, а широко стали применять лишь в XVIII столетии. До этого, если хотели спросить, ставили в конце предложения буквы qo, что значит «quaestio», по-латыни «я спрашиваю». Стилизованное начертание этих букв и есть современный знак вопроса. Так что нестыковочка. Но, возможно, инопланетяне путешествуют во времени.

В общем, этот знак вопроса задает много вопросов, товарищи

Сами творцы и собственники телескопа Уэбба теорию заговора не поддержали и говорят: на самом деле, этот «знак вопроса» находится намного дальше, чем молодые звезды, просто в кадр попал. Это две галактики, и одна ест другую. Представляете, как удав глотает кролика (лучше не представлять)? Примерно и тут: от галактики-жертвы остался лишь хвостик. Так широкая публика узнала, что галактики могут и не быть мирными (астрономы-то знали давно). Вспомнили, что скоро – по космическим меркам – наша Галактика столкнется с соседкой, туманностью Андромеды. И принялись воображать, кто кого съест.

В общем, этот знак вопроса задает много вопросов, товарищи.