Все для фронта, все для победы

Введены дополнительные льготы для участников СВО и их детей. Фото: Константин МИХАЛЬЧЕВСКИЙ/РИА Новости

Специальная военная операция и санкционное давление стран Запада изменили Россию.

В стране произошла корректировка приоритетов в экономике, политике и социальной сфере. Государственная дума прикладывает максимум усилий, чтобы оперативно реагировать на вызовы времени.

26 июля завершилась весенняя сессия Госдумы. Фракция «Единой России» за это время подготовила более 40% законов в российском парламенте, которые выполняют поручения президента по поддержке участников СВО и их семей, семей с детьми и социально незащищенных категорий, укреплению обороноспособности страны и ее технологического суверенитета.

ВЫЙТИ ИЗ ПОДВЕШЕННОГО СОСТОЯНИЯ

Работу фракции в Госдуме в весеннюю сессию во многом определила спецоперация, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на итоговом собрании фракции. Среди наиболее важных решений, принятых этой весной, политик назвал признание ветеранами боевых действий ополченцев, защищавших Донбасс с 2014 года, введение бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей. Отдельно секретарь Генсовета выделил упрощение порядка признания участников СВО без вести пропавшими и умершими.

«Мы эту проблему, как считаем, расшили. Это позволило родственникам выйти из подвешенного состояния и не ждать годами соответствующих судебных решений», - пояснил он.

Введены и дополнительные льготы для участников СВО и их детей при поступлении в вузы, которые получили право поступать на бюджетные места в пределах отдельной квоты и пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах.

«Наши бойцы, кто до начала СВО учился на платном отделении, теперь имеют возможность перевестись на бесплатное. Мы законодательно закрепили факт прохождения военной службы, в том числе срочной службы по призыву, в качестве индивидуального достижения, которое учитывается при поступлении в вузы и колледжи. Минобрнауки уже оперативно разослало рекомендацию вузам о начислении максимальных 10 баллов», - подчеркнул секретарь Генсовета.

Также приняты законы о переводе ежемесячной выплаты участникам СВО из натуральной полностью в денежную форму, о погашении государством военной ипотеки в случае гибели или получения тяжелой инвалидности в СВО. Приняты поправки о приостановлении срочных трудовых контрактов мобилизованным и добровольцам на период участия в СВО, о праве работодателей выплачивать им материальную помощь. Исполнение этих инициатив повысит гарантии социальной защиты бойцов, отмечают эксперты.

Работа фракции в Госдуме в весеннюю сессию во многом была направлена на повышение гарантий социальной защиты бойцов. Фото: Сергей БАТУРИН/РИА Новости

ИСПОЛНЕНИЕ НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ

Наряду с поддержкой СВО приоритетной задачей оставалось исполнение народной программы «Единой России».

«Для ее реализации были приняты законы о развитии школьной медицины, бесплатном проезде детских автобусов по платным дорогам, поддержке спортивных тренеров, защите граждан от незаконных действий коллекторов, введении заброшенного имущества в оборот, повышении безопасности газового оборудования в МКД и многие другие», - напомнил Андрей Турчак.

Госдума также приняла закон «Единой России» об инклюзивном отдыхе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в летних оздоровительных лагерях.

«Реализация закона станет еще одним шагом в развитии доступной среды для особенных детей», - отметил секретарь Генсовета.

В свою очередь, руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев подчеркнул, что принятые депутатами фракции решения отвечают на существующие вызовы и создают условия для стабильного социально-экономического развития.

«Ко второму чтению готовится законопроект о занятости - он направлен на профилактику безработицы, закрепляет понятие частичной занятости, - сказал политик. - Чтобы граждане, ухаживающие за детьми, инвалидами, пожилыми людьми, могли беспрепятственно получать господдержку, несмотря на доход от подработки».

При поддержке партии создана единая цифровая платформа в социальной сфере - она позволяет перейти на беззаявительный порядок предоставления многих мер соцподдержки. Изменены критерии признания семей нуждающимися - теперь при расчете среднедушевого дохода учитываются доходы только отдельной семьи, а не всех членов домохозяйства.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ - БЕССРОЧНАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ

В партии отмечают, что многое сделано для развития системы образования. Возобновлено трудовое воспитание в школах, приняты решения по возвращению школьной медицины. Студентам последних курсов педколледжей и техникумов предоставлено право работать в начальных классах.

«В сфере науки и высшей школы создана единая площадка, позволяющая каждому абитуриенту на открытой конкурсной основе независимо от места проживания поступить в вуз по целевому направлению с последующей гарантией рабочего места», - отметил Владимир Васильев.

Принят ряд законов, направленных на поддержку материнства и детства. Запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, расширена возможность использования маткапитала, освобождены от налогов средства матподдержки учащимся в трудной жизненной ситуации.

Также в весеннюю сессию партия защитила права потребителей финансовых услуг.

«Принят закон, обязывающий банки прописывать полную стоимость кредита в договоре максимально крупным шрифтом. Кредитные каникулы закреплены в качестве бессрочной меры поддержки для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию», - сказал Владимир Васильев.

Одним из ключевых направлений работы фракции стала поддержка семей с детьми. По инициативе партии отменен НДФЛ при продаже земельных участков для семей с детьми, идет работа над расширением гарантий для детей с особенностями развития и детей-сирот, рассматриваются другие инициативы.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечила возможность врачам-стажерам работать под контролем наставников, что позволит решать проблему кадрового дефицита в здравоохранении, приняла ряд решений по защите традиционных ценностей.

Также приняты законы о наказании за дискредитацию армии и распространение ложной информации в отношении добровольцев. Предусмотрена повышенная ответственность в отношении террористов, диверсантов, изменников Родины. Обеспечена возможность оперативной блокировки запрещенного контента в интернете - призывов к терроризму, экстремизму, сбору средств для поддержки ВСУ.