«Будет курировать новый майдан?»: известная русофобка Виктория Нуланд получила новое назначение

Эпические кадры с Нуланд, раздававшей «печеньки» желающим в Европу украинцам, - живое воплощение того, что «цветные революции» американцы кормили буквально с рук Фото: REUTERS

Виктория Нуланд, американский дипломат, шагнувшая в феврале 2014-го с «дипломатического паркета» прямо в народную гущу «евромайдана» в Киеве, получила повышение - теперь она заместитель госсекретаря США Блинкена.

Ее выразительный образ давно стал нарицательным и олицетворяет «трудную, но благородную» миссию американцев - поддерживать стремящихся к западным ценностям граждан постсоветских стран. Эпические кадры с Нуланд, раздававшей «печеньки» желающим в Европу украинцам, - живое воплощение того, что «цветные революции» американцы кормили буквально с рук.

Нуланд, правда, потом уточняла, что раздавала не «печеньки», а бутерброды. Но на этом возможные неточности и заканчиваются. Два ее тоже уже хрестоматийные выражения, ставшие известными из записи ее телефонных разговоров с тогдашним послом США в Киеве Джеффри Пайеттом, ею не оспариваются. Разумеется, и не подтверждаются, поэтому мы вправе принимать их так, как они стали известны публике. Первое - это признание, что на подготовку «евромайдана» американцы потратили пять миллиардов долларов. Второе касалось исключительно Евросоюза, точнее, его попыток повлиять на подбор марионеток в «правительство» Украины после свержения законной власти. На реплику Пайетта, что вот, мол, ЕС с такой-то кандидатурой не согласен, Нуланд отрезала: «К черту ЕС!» (есть и более жесткий вариант перевода). По-дипломатически четко и ясно.

Виктория Нуланд никогда и не скрывала, что Советский Союз, а потом и Россия для нее - враг. А врага надо хорошо знать. И американка, чьи предки покинули когда-то еще Российскую империю, приехала на их родину в 1980-х и по обмену поработала пионервожатой в лагере в Одессе. Потом совершенствовала русский в качестве переводчика на советском рыболовном судне. Так что ЕС она, скорее всего, посылала все же не к «черту», а еще подальше. С конца 1980-х Нуланд работала в госдепе сначала на советском, а потом российском направлении. С середины 90-х главная ее зона ответственности - расширение НАТО. Где, отдадим должное, американцы тогда весьма преуспели.

Нуланд - своего рода символ стабильности антироссийского курса США. За свою более чем 30-летнюю карьеру в госдепе она работала в администрациях пяти президентов от обеих американских партий. Ее жесткий и наступательный подход проявился при реализации американских интересов не только на постсоветском пространстве, но и в Афганистане, Ираке, Ближнем Востоке. Придает цельности ее взглядам на мир и на Россию также то, что ее муж, Роберт Каган, - один из главных идеологов «неоконов», обосновывающих право США на планетарное лидерство.

Даже в самих США Нуланд называют «яростным антироссийским ястребом», новое назначение которой трактуется как шаг в стону еще более воинственной политики администрации Байдена. При этом упоминается «уникальная роль Нуланд в ухудшении отношений между США и Россией». Разумеется, и в Москве об этом хорошо знают. Но для некоторых американских аналитиков новый заместитель госсекретаря представляет несколько неожиданную для нас угрозу. Назначение Нуланд, считают они, сыграет на руку «российским ястребам», а для тех, кто выступает за прекращение конфликта на Украине путем переговоров, повышение по службе общеизвестного «недипломатичного дипломата» станет горькой пилюлей.

С чего бы это такая забота о «российских голубях», которые, якобы, жаждут переговоров? Скорее всего, это в США в определенных кругах растут сомнения относительно возможности «стратегического поражения» России от Украины. Отсюда и смущение от того, что «рулить» украинскими делами, как и во времена «революции достоинства», будет теперь Нуланд. Можете представить в ее устах слова Тараса Бульбы «Я тебя породил, я тебя…»? Не для этого же она киевлян «печеньками» кормила…

Не зря про Нуланд даже в США говорят «недипломатичный дипломат». Ее ставят там, где надо любой ценой решить задачу - интригами, запугиванием, подкупом, заговором. Такая хабалка-дипломатка, которая не остановится ни перед чем. А может, Байден (или кто там от его имени решает) выбрали ее для того, чтобы она как раз на Украине и «порешала»?

Нет, украинскими военными продолжат руководить американские, повлиять на положение дел в конфликте новый замгоссекретаря вряд ли сможет. А вот в политическом устройстве нынешней Украины что-то подправить, в кадровом составе что-то новое подыскать - это ей вполне по силам. В 2014-м справилась, глядишь, и сейчас кого-нибудь из киевских куда подальше пошлет?