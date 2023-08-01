Более 1 миллиона жителей новых регионов получают социальные выплаты

Михаил Мишустин поручил перевести все соцуслуги в электронный вид. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Почти 9 миллионов семей в этом году стали получать единое пособие. Об этом рассказал глава Социального фонда Сергей Чирков на встрече с премьером Михаилом Мишустиным во вторник.

Напомним, единое пособие стали выплачивать с 1 января 2023 года. Оно заменило собой несколько ранее выплачиваемых пособий и полагается нуждающимся семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

Единое пособие стали получать и жители новых регионов. Как сообщил Сергей Чирков, оно уже назначено 210 тысячам проживающим там детей и 4 тысячам беременных женщин. Кроме того, с 1 января в новых регионах стали выдавать материнский капитал. Его оформили уже 90 тысяч семей.

Чирков также рассказал, что с 1 марта 115 тысяч жителей новых регионов получают ежемесячные выплаты по инвалидности, а 460 тысяч человек - федеральные пенсии.

- Эта работа непростая, кропотливая. Мы подтверждаем стаж, работают специальные комиссии, - сказал Чирков.

Всего, по словам главы Соцфонда, более 1 млн. жителей новых регионов получают соцподдержку.

Около 87% заявлений на получение услуг Социального фонда поступают в электронном виде через портал госуслуг.

- И если готово к рассмотрению заявление, то средний срок не превышает пяти рабочих дней, - сказал Чирков.

Пенсии по инвалидности, социальные доплаты и некоторые другие выплаты назначаются в проактивном режиме без участия самих людей.

Мишустин призвал переводить получение всех соцуслуг в электронный вид. Как отметил премьер, нужно, чтобы людям это было удобно и понятно, особенно это касается пожилых и мам с детьми.

- Здесь важна обратная связь! - отметил премьер.